Представлен PinePhone Pro для гиков на базе Linux

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Старое железо и гибкое программное обеспечение

Компания Pine64, которая в прошлом году выпустила смартфон под управлением Linux, представила его продолжение — PinePhone Pro. Идея нового устройства базируется на желание предложить карманное устройство, совмещающее в себе смартфон и маломощный рабочий стол с Linux при подключении его к монитору. Для этого аппарат получил настраиваемый и гибкий интерфейс KDE Plasma Mobile, позволяющий превратить смартфон в свободное и настраиваемое устройство.

Построен PinePhone Pro на базе чипа Rockchip RK3399S с тактовой частотой 1,5 ГГц, предлагает 4 Гб оперативной памяти LPDDR4, 128 Гб постоянной eMMC, селфи-модуль на 5 Мп и основную камеру разрешением 13 Мп. Диагональ экрана составила 6 дюймов и его разрешение 1440х720 точек.

В PinePhone Pro много внимания уделили конфиденциальности. С помощью нескольких аппаратных DIP-переключателей пользователь может заблокировать доступ к камерам, микрофону, микросхемам Wi-Fi 5 и Bluetooth 4.1, наушникам и модему LTE, а также GPS.

Смартфон ориентирован на лояльных гиков и разработчиков, которые смогут портировать на него разнообразные дистрибутивы Linux. Например, предшественник получил Ubuntu Touch, Sailfish OS, Mobian и postmarketOS. Устройство нишевое и ориентировано исключительно на энтузиастов, которые верят в Linux и хотят его более широкого распространения. Поэтому приобрести PinePhone Pro первыми смогут только те, кто докажет свою лояльность сообществу Linux и готов выложить за него $399.

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Источник: notebookcheck