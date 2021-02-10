Представлен Realme C35: бюджетка для нетребовательных

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Без излишеств и все просто

Линейка доступных устройств Realme сегодня пополнилась очередной новинкой. Компания представила Realme C35, который поступит в продажу 14 февраля. Первой страной, где он доступен стал Таиланд.

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В качестве аппаратной платформы Realme C35 получил 12-нанометровый восьмиядерный чипсет UNISOC T616 с тактовой частотой 2,0 ГГц. Его оснастили 6,6-дюймовым дисплеем разрешением 2408х1080 пикселей, 4 Гб оперативной памяти LPDDR4X и флеш-накопителем на 128 Гб, который можно расширить на 256 Гб благодаря наличию независимого слота для карт microSD.

Realme C35 оснастили боковым сканером отпечатков пальцев, фронтальной камерой на 8-мегапикселей со светосилой f/2.0, 3,5 мм разъемом для наушников и операционной системой Android 11 с оболочкой Realme UI. На тыльной стороне установили три датчика, где главный на 50-мегапикселей с диафрагмой f/1.8, а дополнили его двумя сенсорами по 2-мегапикселя каждый.

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Габариты корпуса Realme C35 составили 164,4х75,6х8,1 мм при весе 189 грамм. Питает гаджет батарейка на 5000 мАч с быстрой зарядкой на 18 Вт. Имеется поддержка 4G VoLTE, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5.0, GPS + ГЛОНАСС, порт USB Type-C. Запросили за младшую версию с 4/64 Гб памяти $177, а за модификацию предстоит отдать $193.

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Источник: fonearena