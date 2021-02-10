Представлен Redmi 10 2022: второй заход с рядом изменений

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Даешь больше смартфонов

Нескончаемой «фантазии» маркетологов и инженеров Xiaomi можно только позавидовать. Они в лучших традициях Huawei выводят на рынок бесчисленное количество однотипных моделей и в последнее время даже не утруждают себя придумыванием новых названий для сходных по характеристикам устройств. Так, компания в очередной раз представила Redmi 10 2022.

Только на этот раз модель выходит на рынок Нигерии и имеет ряд отличий от одноименного смартфона, который дебютировал в марте нынешнего года. «Новый» Redmi 10 2022 оснастили 90-герцовым экраном разрешением FullHD+ и диагональю 6,5 дюйма, чипсетом Helio G88, 4/6 Гб оперативной памяти и 64/128 Гб постоянной.

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Емкость батареи составила 5000 мАч и есть технология быстрой зарядки на 22,5 Вт. Для видеозвонков и селфи предложили модуль на 8-мегапикселей, а на тыльной стороне установили трио датчиков 50 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Напомним, что Redmi 10 2022 для индийского рынка выглядит интереснее и предпочтительнее в части автономности и производительности, ведь он обладает батарей на 6000 мАч и процессором Snapdragon 680. С другой стороны, экран у него 6,7-дюймовый с частотой обновления 60 Гц и мощность зарядки составила 18 Вт.

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Источник: dailypost