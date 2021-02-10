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Представлен Samsung Galaxy M42 5G: «бюджетный» 5G-смартфон в представлении Samsung

28.04.2021 208 0

Samsung Galaxy M42 5G получил AMOLED-экран, чип Snapdragon 750G, емкую батарейку и пять камер

Сегодня в Индии состоялась премьера Samsung Galaxy M42 5G, который стал первым смартфоном М-серии с поддержкой сетей пятого поколения. Если говорить о дизайне и технических характеристиках новинки, то она стала почти полной копией Galaxy A42, который появился на европейском рынке в сентябре прошлого года.

 

Представлен Samsung Galaxy M42 5G: «бюджетный» 5G-смартфон в представлении Samsung – фото 1

 

Samsung Galaxy M42 5G предлагает AMOLED-экран Infinity-U диагональю 6,6 дюйма разрешением 1600х720 точек с каплевидным вырезом под фронталку на 20-мегапикселей. Сканер отпечатков пальцев встроили в дисплей.

 

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Аппаратная основа — Snapdragon 750G, который работает в тандеме с 6/8 Гб оперативной памяти. Поставляется Galaxy M42 5G с флеш-накопителем вместимостью 128 Гб и операционной системой Android 11 с оболочкой One UI 3.1. Емкость аккумулятора составила 5000 мАч и есть поддержка зарядки мощностью 15 Вт.

 

Представлен Samsung Galaxy M42 5G: «бюджетный» 5G-смартфон в представлении Samsung – фото 2﻿

 

Основная камера четырехкомпонентная, где главный модуль на 48 Мп со светосилой f/1.8, а дополняет его ширик на 8 Мп с углом обзора 119 градусов и парочка модулей по 2 Мп каждый, которые отвечают за макросъемку и анализ глубины. В арсенале Galaxy M42 5G порт USB Type-C, 3,5 мини-джек для наушников, адаптеры Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 5.

 

Габариты устройства составили 164,4х75,9х8,6 мм при весе 190 грамм. Оценили Galaxy M42 5G с 6/128 Гб памяти в $295 и за модификацию с 8/128 Гб просят $322. На старте продаж смартфон предлагают со скидкой $27.

 

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Источник: 91mobiles

Samsung Galaxy M42 5G
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 28.04.2021

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