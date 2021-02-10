Эксперты подсчитали себестоимость Samsung Galaxy S21 Ultra. Как она изменилась на фоне Galaxy S20 Ultra
Производство Samsung Galaxy S21 Ultra обходится дешевле предшественника
Каждый год Samsung выпускает новые флагманы серии Galaxy S, и каждый год эксперты подсчитывают стоимость компонентов, из которых состоит новинка. Практически всегда эта сумма меняется ежегодно в сторону увеличения и является ориентиром для того, чтобы выяснить, сколько компания зарабатывает на производстве мобильников.
Читать также: Характеристики Samsung Galaxy M42: без откровений и очередной ребрендинг
Неожиданностью и приятной стала информация экспертов Counterpoint Research, которые пришли к выводу, что Samsung удалось не только улучшить Galaxy S21 Ultra по сравнению с предшественником, но и снизить его себестоимость. Аналитики пришли к выводу, что производство Galaxy S21 Ultra c 128 Гб обходится компании в $533 и это на 7% меньше себестоимости Galaxy S20 Ultra.
Сэкономить удалось за счет уменьшения количества антенн миллиметрового диапазона. У предшественника их было три, а в Galaxy S21 Ultra — две. Удешевить производство смартфона удалось и за счет изъятия из комплекта поставки наушников и зарядного адаптера. Аналогичные манипуляции производитель проделал и в случае с Galaxy S21 и Galaxy S21+, что в итоге позволило снизить себестоимость этих моделей на 12-13%.
Читать также: Samsung хочет сделать старые смартфоны частью системы «умный дом»
Удешевление затрат на производство серии флагманов позволило Samsung сдержать рост цен на смартфоны. Но кризис и дефицит на рынке, скорее всего, вряд ли позволит компании избежать увеличения стоимости флагманов 2022 года.
Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.
Источник: gizmochina
Комментарии