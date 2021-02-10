Эксперты подсчитали себестоимость Samsung Galaxy S21 Ultra. Как она изменилась на фоне Galaxy S20 Ultra

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Производство Samsung Galaxy S21 Ultra обходится дешевле предшественника

Каждый год Samsung выпускает новые флагманы серии Galaxy S, и каждый год эксперты подсчитывают стоимость компонентов, из которых состоит новинка. Практически всегда эта сумма меняется ежегодно в сторону увеличения и является ориентиром для того, чтобы выяснить, сколько компания зарабатывает на производстве мобильников.

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Неожиданностью и приятной стала информация экспертов Counterpoint Research, которые пришли к выводу, что Samsung удалось не только улучшить Galaxy S21 Ultra по сравнению с предшественником, но и снизить его себестоимость. Аналитики пришли к выводу, что производство Galaxy S21 Ultra c 128 Гб обходится компании в $533 и это на 7% меньше себестоимости Galaxy S20 Ultra.

Сэкономить удалось за счет уменьшения количества антенн миллиметрового диапазона. У предшественника их было три, а в Galaxy S21 Ultra — две. Удешевить производство смартфона удалось и за счет изъятия из комплекта поставки наушников и зарядного адаптера. Аналогичные манипуляции производитель проделал и в случае с Galaxy S21 и Galaxy S21+, что в итоге позволило снизить себестоимость этих моделей на 12-13%.

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Удешевление затрат на производство серии флагманов позволило Samsung сдержать рост цен на смартфоны. Но кризис и дефицит на рынке, скорее всего, вряд ли позволит компании избежать увеличения стоимости флагманов 2022 года.

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Источник: gizmochina