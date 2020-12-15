Представлен «среднеклассник» Nokia 5.4

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Nokia 5.4 получил чип от Qualcomm, «дырявый» экран, емкую батарейку и неплохую камеру

С первых дней HMD Global сделала ставку на чувство ностальгии и фраза «возвращение легенды» звучала повсеместно. Но теперь компания все же кивает на славное прошлое марки и выкатывает на рынок обычные современные смартфоны. Последние дни уходящего года сопровождаются анонсом новинок и сегодня был представлен Nokia 5.4.

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Новинка играет на одном поле с Poco M3, но проигрывает ему по автономности и стоимости. На рынок Европы смартфон выходит с ценником 189 евро и за эту сумму средств пользователю предлагается аппарат на базе Snapdragon 662 с 4/6 Гб оперативной памяти и флеш-накопителем на 64/128 Гб с возможностью его расширения посредством карт памяти до 512 Гб.

Питает Nokia 5.4 аккумулятор емкостью 4000 мАч и руководит его работой операционная система Android 10 «из коробки» с возможностью обновиться до Android 11. Разрешение селфи-камеры составило 16-мегапикселей и на тыльной стороне установили круглый блок основной камеры с четырьмя датчиками 48 Мп + 16 Мп (ширик) + 2 Мп (датчик глубины) + 2 Мп (макромодуль).

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Есть модуль NFC, поддержка Wi-Fi, Bluetooth 4.2, сканер отпечатков пальцев, два микрофона с поддержкой технологии OZO Audio, выделенная кнопка для запуска Google Assistant и зарядка мощностью 10 Вт.

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Источник: gsmarena