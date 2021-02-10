Представлен субфлагман Meizu 18X как ответочка на выход Realme GT Neo 2

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Meizu 18X стал стилягой на базе Snapdragon 870

Не только Realme, но и Meizu сегодня устроила пресс-конференцию, на которой показала свои новинки. Всего дебютантов оказалось более 30, но нас больше всего интересуют смартфоны и в этом материале речь пойдет о Meizu 18X. Это очередной субфлагман на базе Snapdragon 870, обладающий сходными характеристиками с прочими устройства в своей ценовой категории.

Говоря о дизайне Meizu 18X, компания подчеркивает, что он сочетает в себе сложность в «простоте» и ум «в чистоте». Спереди и сзади корпус прикрыт полированным 2,5D-стеклом, которое дарит приятные тактильные ощущения. Цветовая палитра включает три оттенка: белый, серый и серебристый.

Как уже было сказано, построен Meizu 18X на чипе Snapdragon 870 и предложили систему искусственного интеллекта OneMind 5.0, которая призвана помочь в оптимизации энергопотребления и производительности. Оперативной памяти предложили 8/12 Гб стандарта LPDDR4X и постоянной 128/256 Гб UFS 3.1.

Передняя панель отдана под прямой 10-битный OLED-дисплей диагональю 6,67 дюйма и разрешением FullHD+. Частота обновления составила 120 Гц и отклика сенсора — 360 Гц. Весит Meizu 18X 189 грамм и толщина корпуса 7,99 мм. Внутри скрывается аккумулятор емкостью 4300 мАч с быстрой 30-ваттной зарядкой и на полную дозаправку уйдет около часа, а за полчаса можно восполнить заряд батарейки на 70%.

Разрешение селфи-модуля составило 13 Мп, и основная камера обладает тремя датчиками изображения 64 Мп (Samsung GW3) + 8 Мп (ширик) + 2 Мп (анализ глубины). Поставляется Meizu 18X с фирменной оболочкой Flyme 9.2 и имеется дисплейный сканер отпечатков пальцев. Старт продаж будет дан 26 сентября и на выбор предложат три модификации 8/128 Гб, 8/256 Гб и 12/256 Гб по цене $402, $433 и $464.

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Источник: mydrivers