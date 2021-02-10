Представлена бюджетка Moto E32

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Простая звонилка для нетребовательных пользователей

Motorola продолжает штамповать новинки, и на этот раз пополнение произошло в бюджетной серии E. Без какой-то помпы или отдельной презентации компания выпустила в Европе Moto E32. Он пришел на смену Moto E30 и предложил целый ряд компромиссов ради низкого ценника.

Moto E32 оснастили 6,5-дюймовым IPS-экраном разрешением 1600х720 точек с частотой обновления 90 Гц, чипсетом UNISOC T606, 4 Гб оперативки и 64 Гб флеш-памяти. В арсенале смартфона сканер отпечатков пальцев на боковой грани и операционная система Android 11 с надстройкой My UX.

Емкость аккумулятор Moto E32 составила 5000 мАч и заявлена поддержка быстрой зарядки мощностью 18 Вт, но в комплекте со смартфоном идет зарядный адаптер на 10 Вт. Смартфон получил селфи-камеру на 8-мегапикселей и на тыльной стороне предложили сет из трех датчиков 16 Мп + 2 Мп + 2 Мп.

Габариты корпуса составили 163,95х74,94х8,49 мм и поверх него нанесено водоотталкивающее покрытие, чтобы обеспечить защиту от брызг по классу IP52. Moto E32 уже поступил в продажу по цене $167. На выбор две расцветки: серая и серебристая.

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Источник: gizmochina