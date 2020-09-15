Представлена ColorOS 11: первая оболочка на Android 11

205

ColorOS 11 на базе Android 11: что нового и какие смартфоны обновят

Вчера состоялась премьера прошивки ColorOS 11 и это первая фирменная оболочка от производителя смартфонов, построенная на базе Android 11. Компания декларирует более 1000 улучшений и нововведений, от очень простых до фундаментальных. Одной из интересных стала функция переводчика с управлением жестом на основе Google Lens, созданная совместными усилиями Google и Oppo. Она адаптирует текст посредством свайпа вниз при помощи трех пальцев.

Читать также: Oppo открывает новые возможности гибридного зума

Еще одна фишка ColorOS 11 — функция Flexdrop, которая представляет собой простое и интуитивное многозадачное решение. Пользователи могут одновременно смотреть видео и общаться в мессенджерах, а также можно переключаться между различными устройствами системы умный дом и управлять ими без необходимости загружать специальные приложения. Доступна Flexdrop на смартфонах Oppo будет с октября нынешнего года.

С приходом ColorOS 11 пользователи получат усовершенствованный темный режим, функцию Battery Guard для защиты аккумулятора при длительной зарядке и нестабильном напряжении внутри сети. Пользователи смогут самостоятельно создавать темы и фон Always-On Display, а в приложении Oppo Relax 2.0 есть возможность делать собственные подборки звуков или же наслаждаться звуками различных городов мира.

Тенденция к увеличению частоты обновления кадров приводит к сбоям и замедлениям в работе. Для устранения торможений и задержек предложили фичу UI First 2.0. Обещано увеличение скорости отклика на 32% и использования оперативки на 45%.

Читать также: Стали известны характеристики Oppo Reno4 SE

На данный момент ColorOS 11 доступна в бета-версии и в перспективе компания планирует обновить более 28 моделей смартфонов. Первыми апдейт должны получить флагманы серии Find, а позже к ним присоединятся смартфоны серий Reno и A.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿

Источник: xda developers