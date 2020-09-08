Стали известны характеристики Oppo Reno4 SE

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Oppo Reno4 SE будет лайт-версией Oppo Reno4 с Dimensity 800

Почти неделю назад состоялась премьера Oppo F17 и Oppo F17 Pro, а компания уже в одном шаге от анонса очередной новинки — Oppo Reno4 SE. Еще в начале июня производитель представил Oppo Reno4 на базе Snapdragon 765G, а теперь готовится показать его упрощенную версию с чипом MediaTek.

Информацию о характеристиках новинки удалось найти в базе данных сертификационного ведомства TENAA. Указано, что Oppo Reno4 SE удостоился Super AMOLED-матрицы диагональю 6,43 дюйма с частотой обновления 90 Гц, 5G-чипа Dimensity 800 и 8 Гб оперативной памяти.

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Объем флеш-накопителя составил 128 Гб и есть селфи-камера на 32-мегапикселя. Питать устройство станет батарейка емкостью 4300 мАч с быстрой 65-ваттной зарядкой. Основная камера четырехкомпонентная и главный датчик здесь уже несколько утративший актуальность Sony IMX586 на 48-мегапикселей. Дополняют его ширик на 8 Мп и парочка 2 Мп датчиков для макросъемки, а также анализа глубины.

Весит Oppo Reno4 SE всего 169 грамм и его толщина составила 7,85 мм. Когда точно ждать премьеру, неизвестно, но его появление на сайте TENAA явный признак того, что анонс уже скоро. Ожидается, что оценят новинку в $380.

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Источник: gsmarena