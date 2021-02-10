Представлена улучшенная версия идеального фитнес-браслета: Xiaomi Band 7 Pro

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﻿ Самая народная из сегодняшних новинок.

Сегодня компания Xiaomi устроила глобальную презентацию, на которой было показано много интересных, инновационных и дорогих новинок. И из общей толпы выделяется новый фитнес-браслет Xiaomi Band 7 Pro. Это по настоящему народный продукт.

Новинка, по сравнению с обычным Xiaomi Band 7 получила увеличенный с 1,62 до 1,64 дюймов экран (изменение кажется небольшим, но свою роль играет изменённая форма дисплея, теперь он стал более квадратным). Также добавили поддержку GPS и NFC. А ещё, теперь стала доступна функция всегда включенного дисплея (Always on Display). Это основные изменения по сравнению с Xiaomi Band 7.





В остальном же, браслет получил защиту от воды на глубине до 50 метров, 117 спортивных режимов, 180 предустановленных циферблатов, автономность до 12 дней и возможность изменения пульса, качества сна и количества кислорода в крови.

Цена на браслет начинается с 57 евро на китайском рынке.