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Представлена улучшенная версия идеального фитнес-браслета: Xiaomi Band 7 Pro

04.07.2022 734 0

﻿Самая народная из сегодняшних новинок.

 

 Сегодня компания Xiaomi  устроила глобальную презентацию, на которой было показано много интересных, инновационных и дорогих новинок. И из общей толпы выделяется новый фитнес-браслет Xiaomi Band 7 Pro. Это по настоящему народный продукт.

 

 Новинка, по сравнению с обычным Xiaomi Band 7 получила увеличенный с 1,62 до 1,64 дюймов экран (изменение кажется небольшим, но свою роль играет изменённая форма дисплея, теперь он стал более квадратным). Также добавили поддержку GPS и NFC. А ещё, теперь стала доступна функция всегда включенного дисплея (Always on Display). Это основные изменения по сравнению с Xiaomi Band 7.

 

Xiaomi Band 7 Pro

 

В остальном же, браслет получил защиту от воды на глубине до 50 метров, 117 спортивных режимов, 180 предустановленных циферблатов, автономность до 12 дней и возможность изменения пульса, качества сна и количества кислорода в крови.

 

Цена на браслет начинается с 57 евро на китайском рынке.

Xiaomi Xiaomi Band Xiaomi Band 7 Pro
Автор: Шестеринський Денис Дата публикации: 04.07.2022

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Представлена улучшенная версия идеального фитнес-браслета: Xiaomi Band 7 Pro