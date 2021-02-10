Представлен Huawei Enjoy 70, смартфон с хорошей камерой и батареей на 6000 мАч от $170

46

Неплохой и довольно нестандартный бюджетник

Компания Huawei представила Huawei Enjoy 70 на китайском рынке. Смартфон перенял эстетику флагманской серии P60 с добавлением характеристик и черт недорогих устройств.



Huawei Enjoy 70 получил экран 6,75” с разрешением HD+ 720 x 1600 пикселей. Частота обновления дисплея не указана, что, скорее всего, означает 60 Гц.



Смартфон работает на процессоре Kirin 710A, что означает отсутствие поддержки 5G подключения. Enjoy 70 оснащен 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ или 256 ГБ накопителем. Телефон обладает мощным аккумулятором на 6000 мАч с поддержкой зарядки 22,5 Вт. Он поставляется с предварительно установленным Harmony OS 4.

На передней панели Enjoy 70 установлена ​​8 МП селфи-камера. Позади находится 50 МП основная камера и 2 МП макрообъектив. Сбоку расположен датчик отпечатков пальцев. Смартфон оснащен Wi-Fi, Bluetooth 5.1, GPS, NFC и портом USB-C. Кроме того, на корпусе имеется физическая кнопка «Enjoy X», с помощью которой можно отобразить сетку из часто используемых девяти программ.



Huawei Enjoy 70 доступен в двух вариантах: 8 ГБ RAM+128 ГБ памяти и 8 ГБ RAM+256 ГБ памяти. Цена этих вариантов составляет 1199 юаней ($170) и 1399 юаней ($200). Он доступен в таких оттенках, как Brilliant Black, Snowy White и Emerald Green.

Источник: Gizmochina