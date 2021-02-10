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  • Представлен Huawei Enjoy 70, смартфон с хорошей камерой и батареей на 6000 мАч от $170

Представлен Huawei Enjoy 70, смартфон с хорошей камерой и батареей на 6000 мАч от $170

06.12.2023 46 0

Неплохой и довольно нестандартный бюджетник

Компания Huawei представила Huawei Enjoy 70 на китайском рынке. Смартфон перенял эстетику флагманской серии P60 с добавлением характеристик и черт недорогих устройств.

 

Huawei Enjoy 70


Huawei Enjoy 70 получил экран 6,75” с разрешением HD+ 720 x 1600 пикселей. Частота обновления дисплея не указана, что, скорее всего, означает 60 Гц.

 

Huawei Enjoy 70


Смартфон работает на процессоре Kirin 710A, что означает отсутствие поддержки 5G подключения. Enjoy 70 оснащен 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ или 256 ГБ накопителем. Телефон обладает мощным аккумулятором на 6000 мАч с поддержкой зарядки 22,5 Вт. Он поставляется с предварительно установленным Harmony OS 4.

 

Huawei Enjoy 70

 

На передней панели Enjoy 70 установлена ​​8 МП селфи-камера. Позади находится 50 МП основная камера и 2 МП макрообъектив. Сбоку расположен датчик отпечатков пальцев. Смартфон оснащен Wi-Fi, Bluetooth 5.1, GPS, NFC и портом USB-C. Кроме того, на корпусе имеется физическая кнопка «Enjoy X», с помощью которой можно отобразить сетку из часто используемых девяти программ.

 

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Huawei Enjoy 70 доступен в двух вариантах: 8 ГБ RAM+128 ГБ памяти и 8 ГБ RAM+256 ГБ памяти. Цена этих вариантов составляет 1199 юаней ($170) и 1399 юаней ($200). Он доступен в таких оттенках, как Brilliant Black, Snowy White и Emerald Green.

 

Источник: Gizmochina

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 06.12.2023
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Представлен Huawei Enjoy 70, смартфон с хорошей камерой и батареей на 6000 мАч от $170