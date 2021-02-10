Представлен 13-дюймовый планшет Blackview MEGA 8 с встроенным ИИ

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Китайская компания Blackview показала новый "умный" планшет диагональю 13 дюймов. Это флагманское устройство с поддержкой моделей DeepSeek R1, ChatGPT-4o mini и Gemini AI 2.0. Blackview MEGA 8 предлагает большой качественный экран, новую операционную систему, емкий аккумулятор и расширенный объем памяти.

Батарея на 11000 мАч, функции ИИ, Android 15 – главные фишки Blackview MEGA 8

Blackview MEGA 8 получил огромный 13-дюймовый дисплей разрешением FHD+ с поддержкой сертификации Widevine L1 и TÜV SÜD. Это обеспечивает высокое качество видео при просмотре на стриминговых сервисах. Также есть защита глаз от синего излучения. Четыре стереодинамики Smart-K издают объемный и громкий звук.

Планшет Blackview MEGA 8 глубоко интегрирован с популярными моделями AI – DeepSeek R1, ChatGPT-4o mini и Gemini AI 2.0. Представлены следующие функции AI:

Global Smart Control – удобное переключение между приложениями Gmail, YouTube и WhatsApp.

Hi Doki – помогает с домашними заданиями, анализирует документы, превращает изображения или текст в музыку.

ImageX – 18 удобных инструментов для работы с фото: удаление объектов, замена фона, добавление деталей, сглаживание дефектов и т.д.

VidGen – изображения генерируемые в видео или эмодзе.

Soundle – генерация песен в разных жанрах.

Blackview MEGA 8 достался восьмиядерный процессор Unisoc Tiger T620 с приростом производительности на 22%. Объем оперативной памяти – 12 ГБ + доступное расширение еще на 24 ГБ. Итого: 36 ГБ ОЗУ. Постоянное хранилище на 512 ГБ с поддержкой карты памяти до 2 ТБ. Инструмент Atomized Memory 2.0 предназначен для быстрого запуска и оптимизации приложений.

Планшетный ПК оснащен 50-мегапиксельной камерой SONY IMX362 с поддержкой видеозаписи в 1080p. Предварительно установлено приложение AI Smart Google Lens для быстрого и точного распознавания объектов. Фронтальная камера на 13 Мп идеальна для совершения видеозвонков.

Blackview MEGA 8 из коробки работает на актуальном Android 15, поверх которого – фирменная оболочка DokeOS 4.1. Устройство подходит для выполнения рабочих задач благодаря приложениям EasyShare и Workspace. Первый предназначен для быстрой передачи данных, второй – для комфортного копирования и вставки текста и элементов.

С 12 по 18 мая планшет Blackview MEGA 8 можно купить на Aliexpress по невероятно низкой цене. Стоимость составит всего $199.99 . Размер скидки – 50% .

Что еще важно: девайс уже продается с защитным стеклом, клавиатурой и стилусом. Полный рабочий комплект для функционального использования! Переходите на официальную страницу продавца для выгодной покупки. А это ссылка, чтобы приобрести планшет. Удачи!