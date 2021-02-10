Представлены Mobvoi TicWatch Pro 3 Ultra: двойной дисплей, Snapdragon Wear 4100 и максимальная защита

306

Компания Mobvoi анонсировала новые смарт-часы — TicWatch Pro 3 Ultra. Как и в «обычной прошке», акцент делается на производительности, автономности и спортивных функциях. Часы стали чуть прокаченной версией TicWatch 3 Pro GPS, но заметить разницу не так уж и легко. В целом это лишь слегка улучшенный вариант без серьезного шага вперед.

Доступны Mobvoi TicWatch Pro 3 Ultra в двух версиях: TicWatch Pro 3 Ultra GPS (Bluetooth-версия) и TicWatch Pro 3 Ultra (4G/Cellular version). Смарт-часы получили 1,4-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 454х454 точки с дополнительным энергосберегающим экраном FSTN с настраиваемой цветной подсветкой (технология Dual Display 2.0), чипсет Snapdragon Wear 4100, 1 Гб оперативной памяти и 8 Гб постоянной.

Внутри корпуса из нержавеющей стали и высокопрочного нейлона со стекловолокном, с защитой от пыли и влаги по стандарту IP68 скрывается аккумулятор емкостью 577 мАч. Заявлена автономность до 72 часов в интеллектуальном режиме и до 45 дней в режиме ожидании при работе только с энергосберегающим экраном.

Предложили GPS и ГЛОНАСС, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n барометр, компас, акселерометр, гироскоп и модуль NFC для совершения бесконтактных платежей через Google Pay. Часики защищены ударов по военному стандарту MIL-STD-810G. В круглосуточном режиме отслеживается пульс, количество кислорода в крови, а на основе полученных данных оценивается уровень стресса и интенсивность дыхания.

Mobvoi TicWatch Pro 3 Ultra умеют отслеживать стадии сна и руководит их работой операционная система WearOS. Восполнить заряд может магнитная зарядка. Весят смарт-часы 41 грамм и их габариты составили 47х48х12,3 мм. Запросили за Mobvoi TicWatch Pro 3 Ultra немало — 299,99 евро. Кстати, мы уже успели выпустить обзор этих смарт-часов и посмотреть его можно здесь.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿

Источник: mobvoi