Представлены Moto G 5G (2022) и Moto G Stylus 5G (2022): дорогая экзотика

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С такими ценами на популярность рассчитывать не приходится

Motorola анонсировала два новых смартфона серии G — Moto G 5G (2022) и Moto G Stylus 5G (2022). Если первый аппарат новинка для серии, то Moto G Stylus 5G стал преемником прошлогоднего смартфона с аналогичным неймингом, но маркировкой 2021.

Moto G Stylus 5G (2022) укомплектовали 6,8-дюймовым экраном разрешением FullHD+ разрешением 2460х1080 точек и частотой обновления 120 Гц. Здесь же на передней панели установили селфи-камеру на 16-мегапикселей. Под капотом трудится восьмиядерный Snapdragon 695 в тандеме с 8 Гб оперативной памяти LPDDR4x.

Смартфон получил флеш-накопитель UFS 2.1 вместимостью 256 Гб, аккумулятор емкостью 5000 мАч с зарядкой на 10 Вт. Основная камера Moto G Stylus 5G (2022) обладает тремя датчиками, где главный на 50-мегапикселей, есть ультраширик на 8 Мп и датчик глубины на 2 Мп. Работает новинка под управлением операционной системы Android 12 «из коробки», предложили поддержку стилуса, боковой сканер отпечатков пальцев и 3,5 мм разъем для наушников. Смартфон имеет размеры 168,9 × 75,8 × 9,3 мм и весит 215 грамм. Цена на него составила $499.

Moto G 5G (2022) создан с акцентом на поддержку сетей пятого поколения и невысокий прайс (по меркам самой компании). Он оснащен 90-герцовым

IPS‑экраном диагональю 6,5 дюйма разрешением HD+ (1600х720 точек), чипсетом Dimensity 7000, 4/6 Гб оперативной памяти и 256 Гб постоянной с

возможностью ее расширения за счет карт памяти microSD до 1 ТБ.

В активе Moto G 5G (2022) фронталка на 13 Мп, тройная основная камера 50 Мп + 2 Мп + 2 Мп, батарея емкостью 5000 мАч с зарядкой на 10 Вт и стоковый Android 12. Весит аппарат 204 грамма при габаритах 165,4х75,8х9,44 мм. Имеется защита от брызг IP52, дактилоскопический датчик на торце, 3,5 мм разъем и порт USB Type-C. Оценили Moto G 5G (2022) в $399,99.

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Источник: 91mobiles