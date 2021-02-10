Представлены наушники Xiaomi FlipBuds Pro с активным шумодавом и aptX

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Xiaomi FlipBuds Pro — китайский вариант Apple AirPods Pro

Китайская компания Xiaomi представила беспроводные наушники погружного типа FlipBuds Pro, которые поступят в продажу в Китае 21 мая. Оценили гарнитуру в $124, и она позиционируется как флагманская со всеми атрибутами, присущими для гаджетов такого типа.

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Наушники Xiaomi FlipBuds Pro доступны только в одном черном цвете, обладают «ножками» и получили площадки сенсорного управления. Внутри установлены 11-миллиметровые излучатели Ultra Dynamic Sound и чипсет Qualcomm QCC5151, работающий в паре с модулем Bluetooth 5.2.

Xiaomi FlipBuds Pro предлагают систему активного шумоподавления с поддержкой различных режимов, среди которых «путешествие», «офис» и «повседневный». Особенно приглянется функция «прозрачности», которая позволяет слышать звуки окружающей среды. Наушники обладают низким уровнем задержки звука в играх, кодеками AAC, SBC, aptX и функцией Dual Device Intelligent Connection, позволяющей быстро переключаться между различными устройствами.

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Автономность работы Xiaomi FlipBuds Pro на одном заряде составляет до 7 часов или 5 часов при активном шумодаве, а зарядный чехол позволит довести продолжительность работы до 28 часов или 22 часов соответственно. Зарядить футляр можно через порт USB Type-C и предложили поддержку технологии зарядки по беспроводу. Есть быстрая зарядка и всего 5 минут «дозаправки» достаточно, чтобы обеспечить до 2-х часов работы.

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Источник: gizmochina