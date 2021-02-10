США снимает санкции с Xiaomi

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США добровольно приняло решение исключить Xiaomi из санкционного списка

Перед уходом Дональда Трампа администрация Белого дома сделала «подарок» Xiaomi, включив ее в санкционный список, обвинив в связи с военными. Китайская компания обратилась в американский суд с требованием снять с нее санкции. Предварительный вердикт судьи — американское правительство творит произвол и в отсутствие доказательств неправомерно включила Xiaomi в санкционный список.

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Точка в судебном споре еще не поставлена, но стороны готовы решить вопрос миром. Xiaomi Group и Министерство обороны США опубликовали совместное заявление на предмет судебного разбирательства. В нем американские чиновники признали существование процессуальных проблем по включению компании в санкционный список и исключит Xiaomi из него.

Это беспрецедентный шаг и победа Xiaomi. Редко кто может похвастаться тем, что американские чиновники признают свои ошибки и готовы миром урегулировать спор. Как правило, они предпочитают действовать с позиции силы и уверенности в своей правоте. Похоже, что решение о включении компании в санкционный список было скоропалительным и администрация Белого дома не стала утруждать себя сбором доказательств.

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Принцип «нам должны верить на слово» не сработал. Понимая бесперспективность судебного разбирательства и проигрышность своей позиции, американская сторона решила дать заднюю и выйти красиво из сложившейся ситуации, исключив Xiaomi из санкционного списка, не дожидаясь решения суда.

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Источник: bloomberg