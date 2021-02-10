Представлены премиальные смарт-часы Huawei Watch D с тонометром
Первые умные часы с функцией измерения артериального давления
Сегодня Huawei провела в Китае пресс-мероприятие, где представила ряд новинок, среди которых оказались смарт-часы Huawei Watch D. Компания позиционирует гаджет как премиальный и первые на рынке умные часы, предлагающие защиту от воды IP68, датчик измерения артериального давления и ЭКГ.
Корпус Huawei Watch D изготовлен из авиационного алюминия высокой твердости с повышенной прочностью и устойчивостью к царапинам. Тут предложили 1,64-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением HD (456х280 пикселей) квадратной формы с плотностью 326ppi.
Часы герметичны и обеспечивают максимальный уровень защиты от пыли и влаги, способны измерить частоту сердечного ритма и предлагают поддержку 70 спортивных режимов. Емкость аккумулятора составила 451 мАч, ресурса которого хватит на 7 дней автономной работы.
Есть поддержка NFC, Bluetooth 5.1, GPS и предложили датчик отслеживания уровня кислорода в крови (SpO2). Но все же главной фишкой Huawei Watch D стала функция мониторинга артериального давления.
Оценили смарт-часы в $469 и продажи стартуют 25 декабря.
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Источник: gizmochina
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