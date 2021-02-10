Представлены Redmi Buds 3: легкие и доступные наушники с чипом Qualcomm

448

Redmi Buds 3 стали дешевой копией Apple AirPods

С постепенным отказом от 3,5 мм разъема для наушников, все больше множится армия беспроводных гарнитур. Среди лидеров Xiaomi, которая сегодня представила TWS-гарнитуру Redmi Buds 3. Цена новинки на краудфандинговой платформе составила $25 и за эту сумму пользователь получает поддержку адаптивного аудиокодека aptX ™, Bluetooth 5.2 и шумоподавление при звонках cVc.

Читать также: Redmi K50 и Xiaomi 12 можно будет зарядить за считанные минуты ﻿

Redmi Buds 3 внешне повторяю черты Apple AirPods и предлагают половинчатые вкладыши. Один наушник весит всего 4,5 грамм, а вес гарнитуры вместе с зарядным кейсом составил 42 грамма. При извлечении наушников из ушей, воспроизведение автоматически прекращается. Управление сенсорное и заявлена поддержка от брызг IP54.

Внутри Redmi Buds 3 установлен чип Qualcomm QCC3040, который поддерживает адаптивное качество звука и задержки, а также 12-миллиметровые излучатели с подвижной катушкой. Заявленное время автономной работы — 5 часов на одном заряде и 20 часов при использовании зарядного чехла. Есть поддержка быстрой зарядки и 10 минут «дозаправки» достаточно, чтобы получить 1,5 часа воспроизведения музыки.

Читать также: Xiaomi поставит в MIUI 12.5 Enhanced Edition заслон от вредоносных приложений ﻿

Redmi Buds 3 предлагают игровой режим с низким уровнем задержки, встроенные двойные микрофоны и технологию шумоподавления вызовов cVc, которая может динамически снижать окружающий шум и акустическое эхо для достижения более четкого звука разговора. Реализовали поддержку True Wireless Mirroring для обеспечения синхронной передачи звука между наушниками, повышения стабильности соединения и уменьшения количества сбоев воспроизведения звука.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿. ﻿

Источник: toutiao