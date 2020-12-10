Представлены Xiaomi Mi Watch Lite с автономностью 9 дней

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Xiaomi Mi Watch Lite выходят на глобальный рынок

Сегодня Xiaomi представила умные часы Mi Watch Lite, ставшие упрощенной версией Mi Watch. Новинка выходит на глобальный рынок и во многом повторяет черты Redmi Watch. Стоимость ее не объявлена и, скорее всего, будет отличаться в различных странах.

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Xiaomi Mi Watch Lite оснастили 1,4-дюймовым дисплеем разрешением 320х320 точек и аккумулятором емкостью 230 мАч с заявленной автономностью 9 дней. Весят часы всего 35 грамм с ремешком и габариты составили 41х35х10,9 мм. Не забыли предложить защиту от воды 5ATM, позволяющую без проблем пережить погружение в воду, а также есть поддержка GPS/ГЛОНАСС.

Оснастили смарт-часы Xiaomi Mi Watch Lite пульсометром, датчиком измерения уровня кислорода в крови (SpO2), можно мониторить качество сна и предложили помощника для управления дыханием. Есть поддержка 11 видов спортивных режимов, а вот модуль NFC умные часы не получили. Когда Xiaomi Mi Watch Lite появятся в продаже, не сообщается. Но произойти это должно в самое ближайшее время.

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Источник: mi.com