Xiaomi придумала смартфон с двумя дисплеями и один из них растягивается

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В сеть выложили патент Xiaomi с экраном-свитком

Сгибаемые смартфоны стали трендом прошлого года и ожидалось, что складной гаджет выведет на рынок и Xiaomi. Но, по всей видимости, первые прототипы оказались слишком недоработанными и дорогими, поэтому компания не отметилась в этом году анонсом смартфона с гибким дисплеем. Тем не менее, от идеи представить складной смартфон Xiaomi не отказалась и подумывает над тем, чтобы принять участие в соревновании «у кого растягивается больше».

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За последнее время компания получила немало патентов и очередной из них демонстрирует смартфон, который идейно повторяет недавно представленный концепт Oppo X 2021. Инженеры компании придумали мобильник, обладающий двумя дисплеями.

Основной — гибкий и растягивается, трансформируя смартфон в планшет. Полезная площадь дисплея увеличивается вдвое и внедрен специальный механизм, обеспечивающий необходимую жесткость и устойчивость конструкции. Концептуальный аппарат лишен фронтальной камеры, но благодаря присутствию экрана на тыльной стороне пользователь сможет создавать селфи на основную камеру, обладающую тремя датчиками.

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Это только концепт и нет никакой уверенности, что в итоге мы увидим такое устройство в будущем в исполнении Xiaomi. На сегодняшний момент технологии еще не достигли той степени зрелости, чтобы начать серийный выпуск подобных смартфонов.

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Источник: letsgodigital