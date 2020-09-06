Премьера чипа Kirin 9000 отложена. Почему?

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Анонс Kirin 9000 отложили, чтобы избежать ненужной шумихи

Процессоры Kirin — это то, что выделяет смартфоны Huawei и Honor. Первые массовые чипы Kirin были прожорливыми, медлительными и бестолковыми, но с 2015 года все изменилось и, начиная с Kirin 930 у компании начали получаться достойные аппаратные платформы. И той поры китайцы уверовали в свои силы и начали выпускать флагманские чипы, которые уверенно входили в тройку самых мощных по итогам года.

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В последние годы Huawei взяла за правило представлять изначально свой топовый чип, а чуть позже обновление серии Mate c ним на борту. А в качестве подмостков для анонса очередного флагмана семейства Kirin выступала выставка IFA. Но из любого правила бывают исключения. В этом году привычный распорядок премьер был нарушен. Почему Huawei не спешит анонсировать Kirin 9000?

В таком развитии событий нет ничего удивительного. Скандал вокруг компании и санкции США привели к тому, что сейчас не до громких анонсов. В приоритетах выжить. Как стало известно, от помпезной презентации Kirin 9000 на IFA 2020 было решено отказаться, чтобы поменьше привлекать к себе внимание. Сейчас TSMC работает круглосуточно, чтобы успеть до 15 сентября отгрузить в адрес китайской компании максимум новых чипов. С этой даты Huawei из-за санкций США не сможет закупать чипы и комплектующие. Оставшиеся дни она использует для того, чтобы пополнить складские запасы комплектующих по максимуму.

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Когда же состоится релиз Kirin 9000 или от него вовсе решили отказаться, неизвестно. На 10 сентября Huawei запланировала презентацию своих новинок и старт конференции для разработчиков HDC 2020. Возможно, там же представят и новый чип.

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Источник: gizchina