Смарт-часы Huawei Watch GT2 Pro: рендеры и характеристики

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О Huawei Watch GT2 Pro известно практически все

На сегодняшний момент Huawei все еще не дала сдачи США на их агрессивную политику, направленную на ее уничтожение. А, возможно, выпуск новых продуктов и расширение сети розничных магазинов в Европе и есть ответом на санкции Белого дома. Дескать, у нас большой запас прочности и говорить о нашей смерти, как минимум преждевременно.

На 10 сентября компания назначила масштабную презентацию своих новых продуктов и среди них будут смарт-часы. Ожидается, что ими станут Huawei Watch GT2 Pro, информация о которых появилась в сети. Поделился изображениями и характеристиками носимого устройства известный ресурс Winfuture.

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Источник утверждает, что перед нами официальные рендеры Huawei Watch GT2 Pro и он не привык разбрасываться фейковыми новостями. Поэтому можно быть уверенными, что смарт-часы получат именно такой стильный и элегантный дизайн. А еще обещана приличная автономность — до 14 дней на одном заряде от батарейки емкостью 455 мАч.

Huawei Watch GT2 Pro оснастили круглым сенсорным дисплеем диагональю 1,39 дюйма. Это OLED-матрица и ее разрешение составило 454х454 точки. Сам корпус часов изготовлен из нержавеющей стали, он защищен от воды (5АТМ) и его диаметр равен 46 мм. Умные часы получили 32 МБ оперативной памяти, флеш-накопитель на 4 Гб, GPS, пульсометр, датчик мониторинга уровня кислорода в крови (SpO2) и фирменную прошивку от Huawei.

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Говорится поддержке беспроводной зарядки и о 9 спортивных режимах, включая бег, катание на лыжах, игру в гольф и теннис, фитнес, плавание, пешую прогулку и езду на велосипеде. Смарт-часы смогут сосчитать количество пройденных шагов и расстояние, а также определят уровень стресса и качество сна. При подключении наушников гаджет может взять на себя функции плеера, а синхронизация со смартфоном происходит по Bluetooth 5.1. В Европе Huawei Watch GT2 Pro должны продавать по цене 280 евро.

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Источник: winfuture