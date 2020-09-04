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Представлены защищенные смарт-часы Honor Watch GS Pro

04.09.2020 593 0

Honor Watch GS Pro: AMOLED-дисплей, защита от воды и автономность до 25 дней


В рамках выставки IFA 2020 компания Honor решила презентовать свои премиальные смарт-часы. Новинка именуется Honor Watch GS Pro и позиционируется как гаджет для путешественников, страстно желающих изведать что-то новое. Как известно, для путников немаловажную роль играет автономность и именно ей тут и уделили внимание.

 

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Представлены защищенные смарт-часы Honor Watch GS Pro – фото 1

 

Правда, с типичными в китайском стиле оговорками. Так, компания декларирует до 25 дней работы смарт-часов. Но проживут они так долго только в режиме энергосбережения, а стоит начать часами активно пользоваться и активировать GPS, как ресурс батарейки будет исчерпан за двое суток. Около 100 часов можно «выжать» из умных часов, если активировать режим тренировки на открытом воздухе. 

 

Представлены защищенные смарт-часы Honor Watch GS Pro – фото 2

 

Honor Watch GS Pro обладают 1,39-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением 454х454 пикселя и весят около 45 грамм. Корпус изготовлен из нержавеющей стали и получил герметичное исполнение (5АТМ), а также гаджет сертифицирован по военному стандарту MIL-STD-810G. Умные часы имеют встроенный GPS, датчик уровня кислорода в крови (SpO2), датчик измерения сердечного ритма и поддерживают до 100 режимов тренировок. Носимое устройство позволит измерить уровень стресса, и оценить качество сна.

 

Представлены защищенные смарт-часы Honor Watch GS Pro – фото 3

 

Старт продаж Honor Watch GS Pro в Европе запланирован с 7 сентября и оценили его в 250 евро.

 

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Источник: phonearena

 

Honor Watch GS Pro Honor Huawei
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 04.09.2020

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Представлены защищенные смарт-часы Honor Watch GS Pro