Представлены защищенные смарт-часы Honor Watch GS Pro

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Honor Watch GS Pro: AMOLED-дисплей, защита от воды и автономность до 25 дней





В рамках выставки IFA 2020 компания Honor решила презентовать свои премиальные смарт-часы. Новинка именуется Honor Watch GS Pro и позиционируется как гаджет для путешественников, страстно желающих изведать что-то новое. Как известно, для путников немаловажную роль играет автономность и именно ей тут и уделили внимание.

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Правда, с типичными в китайском стиле оговорками. Так, компания декларирует до 25 дней работы смарт-часов. Но проживут они так долго только в режиме энергосбережения, а стоит начать часами активно пользоваться и активировать GPS, как ресурс батарейки будет исчерпан за двое суток. Около 100 часов можно «выжать» из умных часов, если активировать режим тренировки на открытом воздухе.

Honor Watch GS Pro обладают 1,39-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением 454х454 пикселя и весят около 45 грамм. Корпус изготовлен из нержавеющей стали и получил герметичное исполнение (5АТМ), а также гаджет сертифицирован по военному стандарту MIL-STD-810G. Умные часы имеют встроенный GPS, датчик уровня кислорода в крови (SpO2), датчик измерения сердечного ритма и поддерживают до 100 режимов тренировок. Носимое устройство позволит измерить уровень стресса, и оценить качество сна.

Старт продаж Honor Watch GS Pro в Европе запланирован с 7 сентября и оценили его в 250 евро.

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Источник: phonearena