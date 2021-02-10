Премьера OnePlus 10 Pro: когда и чего ждать

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Чуть больше недели нас может отделять от презентации OnePlus 10 Pro

Несмотря на то, что ажиотаж вокруг новых флагманов OnePlus порядком поутих, интерес все же к ее устройствам не угас, и свою долю хайпа они получают. Мы уже свыклись с мыслью, что серию OnePlus 10 представят в январе и уже была даже названа дата, когда компания может объявить о старте приема предварительных заказов на OnePlus 10 Pro — 4 января.

Скорее всего, в этот же день компания озвучит дату презентации флагманов, но инсайдеры уже готовы раскрыть ее. Они успели раздобыть тизер, который указывает на то, что OnePlus 10 Pro дебютирует 11 января. Стоит понимать, что в этот день может состояться презентация флагманов в Китае. На глобальном же рынке они дебютируют на пару месяцев позже.

Сетевые информаторы подкинули нам сведения, какими характеристиками наделят OnePlus 10 Pro. По их данным, флагман будет обладать изогнутым по кромкам 6,7-дюймовым LTPO-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и разрешением QHD+, чипсетом Snapdragon 8 Gen 1, оперативкой LPDDR5, флеш-памятью UFS 3.1 и оболочкой ColorOS 12 (OxygenOS 12 глобальный рынок) на базе Android 12.

Емкость аккумуляторной батареи составит 5000 мАч, предложат быструю проводную зарядку на 80 Вт и беспроводную мощностью 50 Вт. OnePlus 10 Pro заключен в корпус с габаритами 163х73,8х8,5 мм и на его тыльной стороне установят систему из трех датчиков 48 Мп + 50 Мп (сверхширик) + 8 Мп (телевик) с алгоритмами и настройками от Hasselblad. Обещаны стереодинамики и селфи-модуль на 32 Мп.

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Источник: twitter