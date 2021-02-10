Пресс фото Nubia Z50S Pro: с мира по нитке и вот вам новый фотофлагман

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Франкенштейн слеплен с лучших смартфонов на рынке

Компания ZTE продолжает подогревать интерес к своему будущему "победителю дюймовых матриц" Nubia Z50S Pro. На днях мы публиковали новость о подробностях камер новинки (читать здесь), но нам показывали лишь часть блока камер, а внешность самого смартфона оставалась тайной.

И вот в своем аккаунте у Weibo они выложили пресс фото новинки в двух цветах.

В общем, смартфон выглядит неплохо и очень необычно. Но здесь нет каких-то характерных черт устройств компании. Фронталка – обычная дыра в экране, никаких подэкранных технологий. Блок камер взяли с Xiaomi 13 Ultra, плоские рамки максимально похожи на продукцию Apple, рычаг переключения режимов звука хоть и был у прошлых поколений, но это тоже совсем не идея ZTE, а заимствована у OnePlus.

Ну и в заключение "пивной" цвет от Oppo Find X6 Pro и оттуда же сочетание экокожи и стекла.

Размер модуля с тремя камерами тоже просто дань моде, физические размеры матриц позволяли сделать все гораздо компактнее, но это же фотофлагман.

Короче говоря, общее впечатление от смартфона неплохое, и выглядит он стильно, но нет никакой самобытности, просто собрали все хайповые элементы в одном устройстве.

До презентации осталось всего три дня и тогда уже станет понятно, действительно ли им удалось сделать камеру крутой альтернативным путем. Ну и цена, конечно, тоже важна, альтернатива должна быть значительно дешевле, чтобы стать популярной.

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Источник: weibo