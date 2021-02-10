Презентация OnePlus Ace 3: удивительная внешность и крутые характеристики за 366$

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Новый младший флагман

Компания OnePlus только что анонсировала Ace 3 на китайском рынке, который совсем скоро появится у нас как OnePlus 12R. Устройство оснащено Snapdragon 8 Gen 2, 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти и крупнейшим аккумулятором в истории бренда – 5500 мАч.

Дисплей – настоящий красавец, флагманского уровня. 1.5K, 120 Гц и ключевое – LTPO 4.0. Компания уделила этому на презентации значительное время и почему такое сочетание лучше, чем 2K дисплей, но без LTPO. Маркетинговые 4500 нит максимальной яркости также не забыли.

Ну и напомнили, что у OnePlus Ace 2 Pro они перестали экономить на высоте сканера отпечатков пальцев, теперь на нормальной высоте сканер отпечатков и в обычном Ace 3! Победа?

Новый смартфон бренда также похвастается Snapdragon 8 Gen 2, 16 Гб ОЗУ и до 1 Тб постоянной памяти. Также в смартфон оснащен одной из самых больших систем охлаждения в своем классе площадью 9140 кв.мм. По тестам AnTuTu он набрал более 1,7 млн баллов – однако, интереснее будет, когда увидим тесты в реальных задачах.

Также на презентации рассказали отдельно о каждом цвете, и как они его делали – о черном нам сказали, что это новое поколение технологии шелкового стекла, деликатное и гладкое на ощупь, не оставляет пятен на отпечатках пальцев.

О золотом – первая в отрасли технология стекла из расплавленного золота, мягкая и мощная, создает металлический блеск на стекле.

О синей – это первая в области технология закаливания синего стекла, демонстрирующая эффект потока частиц металла под светом, придавая ощущение производительности и скорости.

OnePlus Ace 3 явно нацелен на бюджетную альтернативу флагману OnePlus 12- и ожидаемая цена в 366$ за версию 12/256 главный аргумент в пользу этого. Удастся ли ему повторить успех предшественника Ace 2 – увидим вскоре.