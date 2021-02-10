Презентация Xiaomi 12 Lite не за горами

390

Новинка уже прошла сертификацию в Федеральной комиссии по связи США (FCC) с номером модели 2203129G

Xiaomi 12 Lite предложит три модификации: 6/128, 8/128 и 8/256 ГБ. Также стало известно, что он поддерживает 7 диапазонов 5G (SA: n5 / n7 / n66 / n77 / n78; NSA: n5 / n7 / n38 / n41 / n66 / n77 / n78). Смартфон совершенно точно получит поддержку NFC, Bluetooth Wi-Fi 5,8 ГГц и двух SIM-карт. На него будет предустановлена операционная система Android 12 с фирменной оболочкой MIUI 13. Это вся информация о Xiaomi 12 Lite, которая была найдена в базе данных Федеральной комиссии по связи США.

Читать также: Xiaomi замедляет работу смартфонов в ряде сценариев. И вот почему ﻿

По более ранней информации известно, что аппарат оснастят, 6,55-дюймовый изогнутым по кромкам экраном с отверстием для фронтальной камеры по центру, с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Сканер отпечатка пальца интегрируют в дисплей. За производительность будет отвечать хороший, но уже теряющий актуальность чип Snapdragon 778G. А основная камера удостоится трех датчиков: главный модуль Samsung ISOCELL GW3 на 64 Мп, сверхширокоугольный сенсор и макрокамера.

Решающим фактором для Xiaomi 12 Lite станет цена. Надо сказать, что лайт-версии флагманов Xiaomi никогда и не претендовали на звание "топа за свои деньги», это скорее были сбалансированные аппараты среднего уровня, не плохие, но без выдающихся черт.

Читать также: Рендер POCO M4 5G: эксперимент с дизайном Redmi Note 11E продолжается ﻿

Xiaomi 12 Lite вскоре появится на рынках Европы и Азии. Судя по всему, начинка во многом тут будет позаимствована у Xiaomi Civi, а дизайн от Xiaomi 12.

﻿Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿﻿

Источник: gizmochina