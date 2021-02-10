Xiaomi замедляет работу смартфонов в ряде сценариев. И вот почему
Производительность устройств тормозится в играх ради баланса мощности и температуры
Громкой и скандальной историей прошлого месяца стало обвинение в адрес Samsung в принудительном замедлении работы большого количества приложений. При этом такие ограничения обошли стороной бенчмарки, позволяя компании манипулировать с реальными показателями производительности устройств.
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Но Samsung далеко не первая и не последняя компания, которая занимается искусственным занижением производительности при работе с рядом программ. За этим была замечена и Xiaomi. На прошлой неделе энтузиасты проверили работу смартфонов компании в различных приложениях и пришли к выводу, что имеет место падение производительности в среднем на 30% в одноядерном режиме работы и 16% — в многоядерном.
Прошла неделя и Xiaomi решила официально прокомментировать ситуацию. Она признала, что «прикручивает» мощность устройств при работе с тяжелыми приложениями, а делается это в рамках «стратегии управления температурой». Другими словами, все для того, чтобы избежать перегрева чипсета и других компонентов.
"Xiaomi применяет стратегии управления температурой для обеспечения оптимального взаимодействия с продуктом, особенно с ресурсоемкими приложениями, часто используемыми в течение длительного периода времени. Во многих наших устройствах есть 3 типа режима производительности, что позволяет пользователям настраивать баланс между производительностью и энергоэффективность. На системном уровне все оптимизации, связанные с производительностью приложений, учитывают множество важных факторов, таких как энергопотребление, производительность и тепловое воздействие», — говорится в заявлении Xiaomi.
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На данный момент нет ясности, на каких моделях работает механизм принудительного замедления и планирует ли компания что-то менять в его работе в будущих и существующих устройствах.
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Источник: nl.hardware.info
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