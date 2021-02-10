Xiaomi 13 Ultra – лучшая в мире камера и дисплей

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Тот самый случай, когда сотрудничество с Leica было не только на бумаге.

Сегодня компания Xiaomi презентовала свой суперфлагман Xiaomi 13 Ultra и уверяю, он стоит вашего внимания﻿.

Поскольку этот смартфон главной фишкой которого является камера, было бы глупо сначала обсуждать что-то другое. Смартфон представлен в качестве подлинного флагмана для обработки изображений от бренда с объективом Leica Vario-Summicron на задней панели.

Главный модуль – это 1-дюймовый 50-мегапиксельный датчик Sony IMX989, который имеет поддержку переменной диафрагмы от f/1.9 до f/4.0. Для тех, кто не знает, переменная диафрагма позволит пользователям контролировать количество попадающего на матрицу света, а также глубину резкости.

Кроме того, здесь также имеется 50-мегапиксельный ультраширокий датчик Sony IMX858 f/1.8 с углом обзора 122 градусов и возможностью делать макро фото на расстоянии 5 см. Телеобъективов здесь два Sony IMX858, каждый из которых имеет разрешение 50 мегапикселей.

Первый датчик имеет фокусное расстояние 75 мм, что эквивалентно 3.2-кратному зуму и диафрагму f/1.8. Второй датчик имеет большее фокусное расстояние 120 мм, что обеспечивает 5-кратное увеличение, а также максимальную диафрагму f/3.0. Все модули, кроме ширика, имеют оптическую стабилизацию изображения.

Кроме выдающихся модулей, в техническом плане компания вместе с Leica также поработала над софтовой частью. Снимки получаются очень атмосферными, они лишены типичного смартфонного перешарпа и пластиковой картинки. Текстуры мягкие, но вместе с тем подробные.

Ночной режим не делает ночью день, а просто улавливает детали и показывает просто феноменальный динамический диапазон. Возможно, по каким-то рейтингам или сравнениям в цифрах он и не будет лучшим, но тот результат, который вы получите, точно вас поразит.

О фронталке на презентации вообще не говорили, и не зря. Это обычный модуль на 32 Мп без автофокуса.

По отношению к другому железу здесь тоже все на высшем уровне. В телефоне используется новая OLED-панель C7 LTPO, разработанная совместно с Xiaomi и China Star. Дисплей предлагает разрешение QHD+ и максимальную пиковую яркость 2600 нит, что делает его самым ярким дисплеем на сегодняшний день.

Сердцем смартфона стал процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, сочетающийся с 12-16 ГБ оперативной памяти и 256-1 ТБ накопителем стандарта UFS 4.0. Питается смартфон от аккумулятора емкостью 5000 мАч с проводной зарядкой 90 Вт и беспроводной зарядкой мощностью 50 Вт.

Еще одним заметным обновлением является высокоскоростной порт USB 3.2. Что касается программного обеспечения, Xiaomi 13 Ultra работает под управлением MIUI 14 на базе Android 13. Корпус выполнен из металла, а задняя крышка с кожаной текстурой и антибактериальными свойствами.

Смартфон получил защиту от воды и пыли по стандарту IP 68, а также джентельменский набор флагмана NFC, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, сканер отпечатка под стеклом, стереодинамики и линейный вибромотор.

Xiaomi 13 Ultra будет предлагаться в трех цветах: черном зеленом и белом, а также в трех вариантах памяти, стоимость которых приведена ниже:

12 ГБ + 256 ГБ – $870

16 ГБ + 512 ГБ – $950

16 ГБ + 1 ТВ – $1060

Цены в Китае оказались даже немного меньше, чем мы ожидали, но посмотрим, какие они будут на глобальном рынке, и думаю, здесь они будут шокирующие.

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Источник: mi.com