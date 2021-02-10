Презентация трех Redmi Note 13 уже через неделю - дизайн и характеристики уже известны

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конкуренция с realme набирает новые обороты

Компания Xiaomi ровно за неделю до презентации начала подогревать интерес публики к своим новинкам. На первых постерах указано, что 21 сентября состоится презентация новой линейки смартфонов Redmi Note 13. Анонсировать сразу три модели – Note 13 5G, Note 13 Pro 5G и Note 13 Pro+ 5G.

На постере анонса виден дизайн старших – версий Pro и Pro+. Модель Note 13 Pro+ 5G будет иметь закругленный экран и кожаную текстуру корпуса, младшая прошка полностью от него отличается – она имеет плоский экран и стеклянную заднюю панель. Оба смартфона оснащены 200-мегапиксельной основной камерой.

Ранее Redmi подтвердила, что Note 13 Pro+ будет работать на новом чипсете Dimensity 7200-Ultra. Также ожидается батарея емкостью 5120 мАч с поддержкой быстрой зарядки 120 Вт.

По слухам, Note 13 Pro получит процессор Snapdragon 7 Gen 1 и аккумулятор 5000 мАч с зарядкой 67 Вт, однако эта информация требует уточнения. По базовой модели Note 13 5G пока, к сожалению, нет информации.

Самое ироничное то, что Redmi из Realme даже не стесняются копировать маркетинговые фишки друг друга, однако Realme выпустили 11 модель еще тогда, когда Dimensity 7200 Ultra не существовало, поэтому пришлось использовать упрощенную версию - 7050. Интересно, когда в честь обновленного процессора у конкурента 12 Pro Plus? Напишите свои предположения в комментарии.



Источник: gizmochina