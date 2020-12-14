Прибарахлимся: скидки на Realme 6, робот-пылесос ILIFE V55 Pro и ноутбук MSI

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Экономим на покупке Realme 6, робота-пылесоса ILIFE V55 Pro и ноутбука MSI

До Нового года остается совсем немного времени, и чтобы сделать последние дни уходящего года хоть немного повеселее, а то пандемия основательно подпортила 2020 год, предлагаем вам сделать себе или своим близким какой-то подарок. В качестве презента можно присмотреть себе что-то из электроники или прочих товаров, а, чтобы сделать это еще и с выгодой для собственного кошелька, совершайте покупки со скидкой.

И тут на помощь придет Telegram-канал Andro price где на постоянной основе публикуется дайджест интересных предложений каждого дня. Вы всегда будете в курсе проводимых акция и распродаж, сможете экономить на покупках.

Realme 6

Характеристики: Helio G90T, Android 10.0, безрамочный 6.5" 90 Гц, 4300 мАч, NFC

Предложение для РФ

Версия: 4/128 Гб

Цена: 13 999 руб - https://lite.bz/7pKyBO

Купон магазина 1393 руб + промокод "DPO1600"

Версия: 8/128 Гб

Цена: 15 892 руб - https://lite.al/5c6h3E

Купон магазина 1319 руб + промокод "DPO1700"

Робот-пылесос для сухой и влажной уборки ILIFE V55 Pro

Характеристики: мощность 1000Па, аккум. 2600мАч

Предложение для РФ!

Цена: $115,70 - https://lite.bz/bnBX06

Скидка продавца $30.30 + промокод "DPO900"

Ноутбук MSI

Характеристики: B4MW Luxury, AMD Ryzen 5 + AMD Radeon Graphics, 14" IPS (1920x1080) Full HD

Версия: 8/256 Гб

Предложение для Украины

Цена: 16 999 грн - https://fas.st/UFPvfV

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