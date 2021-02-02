Прибарахлимся выгодно: Realme X3 SuperZoom, TicWatch GTX и наушники QCY T11

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Скидки на Realme X3 SuperZoom, TicWatch GTX и наушники QCY T11

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Realme X3 SuperZoom

Характеристики: Snapdragon 855 Plus, 6.6" 120Hz, NFC, 4200 мАч, 8/128 Гб

Цена: $329,99 - https://lite.al/o6tI2

Промокод "2021REALME66"

Беспроводные наушники QCY

НОВИНКА!

Характеристики: T11, арматурные драйверы 7мм, AAC HD, Bluetooth 5.1, QCY App, аккум. кейса 600 мАч

Цена: $23,75 - https://lite.bz/yyN0y

Промокод "QCYT11001"

Фитнес-часы TicWatch

Характеристики: GTX, 1.28" (240x240), аккум. 200 мАч, IP68

Цена: RU $40,95/UA $43,79 - https://lite.al/Dy4FvT

Купоны магазина $3 + промокод "P2PEPZFD" RU