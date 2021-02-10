Приятная новость для владельцев iPhone: Apple позаботилась о своих клиентах и выпустила обновление для старых устройств

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Хоть что-то лучше, чем ничего

На прошлой неделе Apple выпустила iOS 16.6.1 и iPadOS 16.6.1, старые устройства уж совсем ушли в прошлое, но множество людей продолжают ими пользоваться, поэтому на этой неделе компания решила исправить некоторые уязвимые места этих гаджетов. Обновление касается некоторых более старых моделей iPhone, iPad и iPod touch, которые из-за своего возраста не отвечали требованиям для получения предварительных обновлений iOS и iPadOS 16.6.1.

Иными словами, устройства, получившие сегодня iOS 15.7.9 и iPadOS 15.7, потеряли поддержку обновлений, начиная с iOS и iPadOS 16. Это также объясняет, почему iPhone 8, iPhone 8 Plus, а iPhone X получил предварительное обновление iOS 16.6.1: Эти три модели лишатся поддержки программного обеспечения, начиная с iOS 17.

Обновления iOS 15.7.9 и iPadOS 15.7.9 предназначены для iPhone серии 6s, iPhone 7 серии, iPhone SE (1-го поколения), iPad Air 2, iPad mini (4-го поколения) и iPod touch (7-го поколения) . Патч предназначен для фреймворка ввода-вывода изображений, позволяющего программам читать и записывать большинство форматов файлов изображений. Из-за уязвимости, которую Apple исправила, вредное изображение могло позволить злоумышленнику запустить любое приложение или код на целевом устройстве. Apple заявила, что ей известно о сообщении о том, что этой уязвимостью уже воспользовались злоумышленники.

Для тех, кто играет дома, обновление касалось CVE-2023-41064. CVE (Common Vulnerabilities and Exposures number) – это часть базы данных, позволяющая производителям, продавцам устройств, экспертам по кибербезопасности и другим лицам обмениваться информацией о проблемах, связанных с кибербезопасностью. Вы можете заметить, что в то время как iOS 16.6.1 и iPadOS 16.6.1 также исправили проблему с Wallet, iOS 15.7.9 и iPadOS 15.7.9 исправили лишь уязвимость фреймворка ввода-вывода изображений, сделанные Apple с помощью улучшенной работы с Wallet. памятью.

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Источник: phonearena