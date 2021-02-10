Приходи, обучайся и получи диплом специалиста TikTok. И это не шутка

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В креативности и хайпе не откажешь

Еще не так давно многие были уверены, что TikTok явление временное, площадка для подростков и школоты. Но теперь это полноценный бизнес, который стал взлетной полосой для немалого количества пользователей. Сегодня тиктокеры сколотили целое состояние на коротких видео, их финансовое благополучие позволяет им вести праздный образ жизни.

Естественно, что есть немало тех, кто хочет также стать успешным тиктокером. И вот на потребу существующего спроса, в Киевском университете культуры появился факультет TikTok. Открытие его презентовал фанат кропивы и вареников, «юный орел» и фрик украинского шоу-бизнеса, поющий ректор этого университета Михаил Поплавский.

Он считает этот шаг прогрессивным, позволяющим быть всегда в тренде, ориентированным на молодежную аудиторию, а его целью является помогать выпускникам создавать новую историю Украины и продвигать украинскую культуру в массы. Обучение на факультете будет бесплатным для всех студентов университета культуры. Их обещают научить разбираться в трендах, придумывать проекты и продвигать их в сети. По окончании обучения, его выпускники получат диплом.

Социальные сети отреагировали на инициативу с открытием факультета ТикТока по-разному. Но основная масса иронизирует по этому поводу и откровенно стебется над инициативой. Тем не менее надо отдать должное Михаилу Поплавскому, он мастер пиара и эпатаж. Новость об открытии факультета TikTok облетела многие новостные издания по всему миру.

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История: zn.ua