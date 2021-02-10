Приложение Microsoft Teams для Android-устройств таит в себе ошибку, которая может оказаться фатальной

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До служб спасения можно не дозвониться в экстремальной ситуации

На прошлой неделе один из владельцев смартфона Google Pixel 3 пытался дозвониться по номеру 911 до служб спасения. Делал он это не из праздного любопытства, а хотел вызвать скорую помощь для матери, с которой случился инсульт. Но совершить звонок он не смог, смартфон завис на первом гудке. Покинуть меню звонка пользователю не удалось, поэтому он вынужден был прибегнуть к помощи стационарного телефона.

После инцидента владелец Google Pixel 3 обратился в службу поддержки, чтобы установить причину сбоя. Специалисты компании, проведя расследование, определили, что проблема в приложении Microsoft Teams, установленном на смартфоне. Оказалось, что утилита конфликтует с операционной системой Android 10 и более новыми версиями зеленого робота. Проявляется эта «фича» тогда, когда пользователь не входит в свой аккаунт в приложении Microsoft Teams.

На данном этапе Google рекомендовала всем, у кого на смартфоне установлена Microsoft Teams, удалить приложение во избежание проблем или перед совершением звонка в экстренные службы входить в аккаунт в утилиты. В перспективе Microsoft должна выпустить обновление, чтобы исправить этот баг, который может подвести в экстренной ситуации.

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Источник: 9to5google