MSA на Xiaomi: что это за программа и как отключить

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Если вам надоела реклама в вашем Xiaomi, то эта статья для вас - разбираемся, как отключить приложение MSA.

Если вы, так же как и мы, любите ковыряться в вашем смартфоне Xiaomi, то вы наверняка натыкались на приложение с лаконичным названием MSA. Что же это такое, зачем оно и можно ли его отключить? Давайте разбираться.

ЧТО ТАКОЕ MSA XIAOMI﻿?

Можно утверждать почти со стопроцентной вероятностью, что прошивка MIUI от Xiaomi за все годы своего существования набрала гораздо больше положительных отзывов, чем негативных – не зря же бренд до сих пор остается настолько популярным. Однако почти бескомпромиссная любовь фанатов не означает, что MIUI – идеальная прошивка. Есть и в ней недостатки, и, пожалуй, самый главный из них – назойливая реклама. Наиболее «рукастые» умельцы уже давно разобрались, что за «выдачу» рекламы в родных приложения Xiaomi отвечает то самое MSA.

Официально Xiaomi утверждает, что приложение MSA имеет только одну функцию – поддержка приложений «Живые обои», «Погода» и «Календарь». Однако по Сети уже давно ходит информация о расшифровке трех букв в названии MSA: MIUI System Ads, то есть «реклама в MIUI на системном уровне». Верить этому или нет – решать только вам, но стоит отметить, что эту расшифровку используют такие крупные западные издания, как Android Authority.

Наверняка вы уже знаете, что Xiaomi добавили возможность удалить рекламу почти во всех родных для MIUI приложениях – для этого существуют отдельные пункты в меню данных программ. Но многие не догадываются, что несмотря на отключенную рекламу, траффик, выделяемый на нее, все равно постоянно «долетает» до вашего устройства. В этом и есть самый большой грех MSA.

ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА MSA

Если вы никогда не пользуетесь мобильным интернетом, то вас MSA, в принципе, не должно беспокоить, но все остальные, так или иначе, будут подмечать увеличенное количество скачанных мегабайт в течение дня. Кроме этого, постоянная работа MSA в фоне может заметно высасывать соки из вашей батарейки. Возникает вопрос – можно ли тогда избавиться от негативных последствий работы MSA?

Многие просто боятся лезть в системные приложения – кто знает, как производитель настроил смартфон? В самом опасении нет ничего плохого, ведь действительно после удаления нужных для прошивки файлов могут появиться ошибки в работе устройства. Однако многие владельцы телефонов Xiaomi на своем личном опыте уже показали, что отключение или удаление MSA не влияет на адекватную работу смартфона.

Проблема состоит в том, что просто так удалить MSA не получится – для этого нужно получение рут-прав. Если вы знаете, как это сделать, то наша помощь и не нужна – с «рутированным» устройством можно делать все, что угодно, вплоть до перепрошивки.

ОТКЛЮЧАЕМ MSA В MIUI 12 БЕЗ ЛИШНИХ ХЛОПОТ

Можно ли отключить работу MSA без рута? Да, и самым простым способом является блокировка его доступа к Интернет-траффику. Заходим в приложение «Безопасность», находим там пункт «Передача данных», а в нем ищем подпункт «Сетевые подключения». Перейдя в это меню, нажимаем на «три точки» сверху, из которых «вываливается» раздел «Фоновые подключения». Заходим в него и находим то самое MSA. Переводим его в положение «Отключено». После этого перезагружаем смартфона и радуемся.

Многие умельцы также советуют выходить из Mi-аккаунта на смартфоне – по их словам, так MSA отключается автоматически. Однако многие привыкли к возможности загружать свои данные в облако, чтобы впоследствии удобно переходить с телефона на телефон, так что это точно не самый комфортный вариант.

Теперь мы разобрались с вами, что же такое MSA и что можно сделать, чтобы вас не раздражала назойливая реклама и быстро разряжающаяся батарейка. Не забывайте о том, что это смартфон должен работать так, как вы хотите, а не наоборот. ﻿