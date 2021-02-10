Проблемный Exynos 2200: расследование покажет, кто повинен

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Samsung начала расследование причин проблем с выпуском нового чипа

Он должен был разрушить предубеждение, что флагманские Snapdragon лучше Exynos во многих аспектах и творения Samsung настолько плохи, что ими практически невозможно пользоваться: греются, тормозят и спотыкаются. Но так может статься, что Exynos 2200 станет эпическим фейлом и компании придется приложить недюжие усилия, чтобы отмыться от позора.

Негатива вокруг Exynos 2200 хватает. Какие только источники не высказывались на тему как ужасен чип. И это при условии, что компания отказалась от собственных ядер, заказывая архитектуру у ARM, и позвала на помощь AMD для создания стоящего графического чипа. Все это выглядело правильным решением и обещало принести положительный результат, но реальные тесты уже демонстрируют существенное отставание Exynos 2200 по производительности от Snapdragon 8 Gen 1 и невозможность долгое время держать пиковую нагрузку.

Поводов для разговоров о том, что Exynos 2200 оказался неудачным чипом подливает и Samsung. Сначала она тихо перенесла дату презентации процессора, а во время его анонса избегала любых сравнений с предшественником и конкурентами. Потом и вовсе стало известно, что количество регионов, где серия Galaxy S22 будет доступна с Exynos 2200 уменьшено. Даже в Южной Корее и Индии, где компания предпочитала продавать смартфоны с фирменными чипсетами, флагманы предлагают с Snapdragon 8 Gen 1

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И вот теперь пришло сообщение, что Samsung намерена выпустить меньшее количество устройств серии Galaxy S22 с Exynos 2200, чем планировалось ранее. Причина — низкая производительность собственного литейного производства. Такое объяснение звучит достаточно странно на фоне того, что Samsung отвечает за производство Snapdragon 8 Gen 1 и проблем удовлетворить спрос на этот чип у компании нет. А вот силенок на выпуск фирменного чипа оказалось маловато. Правда, Snapdragon 8 Gen 1 также оказался не самым удачным чипом и Qualcomm спешит сбежать к TSMC, поручив ей выпуск Snapdragon 8 Gen 1 Plus.

Поговаривают, что руководство Samsung негодует и жаждет «крови». Компания начала внутреннее расследование в отношении руководителей литейного подразделения гиганта. Стоит задача найти виновных и установить причины, которые повлекли за собой сбои с производством Exynos 2200.

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Источники: koreabizwire, ithome