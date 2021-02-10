Проблемы у Apple, Galaxy Fold из будущего, Xiaomi сделает 200 Мп и другие новости прошедших дней

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Прошедшие дни не были скудны на инфоповоды, за что стоит благодарить производителей и инсайдеров, которым удалось рассекретить ряд деталей о еще не представленных устройствах. Предлагаем дайджест наиболее интересных новостей за прошедшие дни.

Начнем с того, что китайские производители, похоже, ходят в любимчиках Qualcomm. Иначе как объяснить тот факт, что специально для них чипмейкер затеял выпуск усовершенствованной версии Snapdragon 888? Первые устройства с ней на борту выйдут в третьем квартале.

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Тем временем Samsung решила, что утилизировать старые смартфоны вещь не практичная и расточительная, ведь из них можно «выжать» еще что-то. Например, они вполне впишутся в систему умного дома и смогут включать освещение или взять на себя обязанности радионяни. А еще компания хочет научить будущие складные устройства считывать частоту артериального давления, уровень стресса или холестерина.

Вспомним и о многострадальной Huawei с ее бывшей «дочкой» Honor. Так, материнская компания готовит первый смартфон с HarmonyOS 2.0, а Honor тем временем выпустила откровенно слабый мобильник с чипом UNISOC. Но Honor не оставляет надежду вернуться к сотрудничеству с Qualcomm и даже хочет оказаться в числе покупателей разогнанной версии чипа Snapdragon 888.

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Тем временем Apple хотят засудить за некорректную рекламу водонепроницаемости iPhone, и хакерская группировка неожиданно прекратила шантажировать ее. Но, как говорится, беда не приходит одна. В Китае горел завод по производству «яблочных» корпусов, специалисты нашли серьезную уязвимость в AirDrop и вдобавок корпус трекера AirTag начал покрываться обильно царапинами у первых его приобретателей.

Xiaomi же предпочитала вещать позитивные новости. И Xiaomi Mi Mix Fold у нее надежный, и Xiaomi Mi Band 6 уже разошелся тиражом в 1 млн единиц. А вот проблему с «отваливающимся» Wi-Fi в Xiaomi Mi 11 она никак не комментирует и более того — удаляет жалобы пользователей. На неделе компания также успела отметиться анонсом игрового Redmi K40 GE, а инсайдеры обещают 200 Мп камеру в будущем смартфоне Xiaomi.

А под конец мы приготовили для вас «тонну» всякой забавной дичи. Хотите узнать, чем удивляли интернет энтузиасты, полицейские и Илон Маск? Если да, посмотрите ролик до конца и там вас ждет самое вкусное.