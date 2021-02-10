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Продай жену — купи смартфон. Житель Индии понял этот призыв буквально

23.10.2021 1469 2

Нет денег на смартфон? Можно продать жену

Есть те, кто считает, что смартфоны — это исключительное зло, корпорации спят и видят, как заработать на продажах их, а люди с помощью гаджетов превращаются в «послушных овец». Они ратуют за цифровой детокс, когда взаимодействие с электронными гаджетами должно быть сведено до минимума. Но все же большинство предпочитают пользоваться ими, видя в них комфортный и практичный инструмент для взаимодействия с людьми и окружающим миром.

 

Продай жену — купи смартфон. Житель Индии понял этот призыв буквально – фото 1

 

Есть и немало тех, кто ради обладания смартфоном идет на преступления и безумные поступки. В сети уже давно бродит мем «продай почку и купи iPhone». К сожалению, есть те, кто действительно пошел на этот шаг. А вот предприимчивый индиец нашел другой способ, чтобы приобрести смартфон. Он продал за 180 тысяч рупий ($2400) свою жену, а вырученные деньги потратил на развлечения и покупку мобильного смартфона.

 

Причем избавиться от жены 17-летний житель Индии решил спустя месяц после свадьбы. Родственникам жены он сообщил, что она бросила его и место ее нахождения ему неизвестно. Те не поверили ему и обратились в полицию. В ходе расследования и удалось установить, что на самом деле произошло. Незадачливый делец был заключен в тюрьму, а девушка вернулась домой.  Какой именно смартфон был приобретен за вырученные от продажи жены деньги, не сообщается.

 

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Источник: hindustantimes﻿

смартфон
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 23.10.2021

Комментарии

Cyle Rayner 0
Яблоко головного мозга
23.10.2021 18:52
Зарипов Искандер 1
Было бы смешно, не будь всё так грустно...
23.10.2021 17:50

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Продай жену — купи смартфон. Житель Индии понял этот призыв буквально