Продажи китайских смартфонов продолжат падение со всем рынком мобильных устройств

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Судя по всему, кризис на рынке смартфонов затянется. Изначально считалось, что худшей стала первая половина нынешнего года и падение продаж спровоцировала пандемия коронавируса. Но аналитики Digitimes Researsh считают, что во второй половине нынешнего года спад продаж продолжится для китайских производителей смартфонов. А все по причине того, что коронавирус и не думает отступать.

Невыполнение плана продаж

По итогам второго квартала нынешнего года, отгрузки смартфонов из Китая выросли до 157 млн единиц, что на 43,3% больше, чем за первые три месяца нынешнего года. Но рост демонстрируется именно на фоне провального первого квартала нынешнего года, тогда как по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксирован спад на 15,2%.

За период работы с апреля по июнь нынешнего года компании Huawei. Oppo, Vivo и Xiaomi контролируют 82,3% внутреннего рынка смартфонов. Но среди всех производителей только Huawei удалось нарастить поставки своих трубок на 2,1% в годовом исчислении, тогда как у других наблюдался спад. Аутсайдером же стала Xiaomi, чьи поставки мобильников просели на 27,1%.

Производители рассчитывают, что 5G-смартфоны оживят рынок смартфонов во второй половине нынешнего года, но до уровня 2019 года по поставкам и продажам устройств они не дотянут. Глобальный кризис из-за пандемии COVID-19 серьезно ударит по рынку по итогам работы за весь 2020 год.

Источник: digitimes