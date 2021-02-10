Озвучена цена хитового Xiaomi Mi Band 7

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Но не спешим доверять информации

Проблемы на рынке и пандемия коронавируса не позволили Xiaomi вовремя выпустить фитнес-браслет Mi Band 7. Но известный информатор Digital Chat Station уверяет, что долго ждать анонса не придется. Не стоит исключать того варианта, что представить Xiaomi Mi Band 7 могут в один день с премьерой Redmi Note 11T Pro, но сама компания хранит молчание. Зато китайские продавцы уже готовы начать его продажи.

Информация о Xiaomi Mi Band 7 появилась на сайте одного из китайских интернет-магазинов. Продавец выложил изображение низкого качества фитнес-браслета. Можно рассмотреть, что внешне новинка будет похожа на предшественника, ждать каких-то изменений в дизайне было бы наивно. Продавать носимый гаджет планируют за $40.

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По слухам, Xiaomi Mi Band 7 должен предложить 1,56-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 490х192 точки, батарею на 250 мАч, датчик измерения уровня кислорода в крови и GPS. Предлагать носимый гаджет будут в двух версиях: с поддержкой NFC и без таковой. Почти наверняка компания объявит о совершенствовании различных сенсоров и алгоритмов, позволяющих отслеживать физическую активность и здоровье. Китайские СМИ сообщают, что массовое производство Xiaomi Mi Band 7 уже стартовало.

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Источник: ithome