Xiaomi Mi Band 7 получил дату анонса и названы главные его фишки

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Больше экран, больше спортивных режимов и датчик измерения уровня кислорода в крови

Буквально вчера мы рассказали о том, что шустрые китайские продавцы уже расчистили место на прилавках для того, чтобы начать торговать Xiaomi Mi Band 7. И вот сегодня о новом поколении фитнес-браслета заговорила сама компания. Она подтвердила догадку о дате анонса Xiaomi Mi Band 7. Его предcтавят 24 мая в один день с Redmi Note 11T Pro и Redmi Note 11T Pro+.

Помимо информации о дате презентации носимого гаджета, Xiaomi показала его и назвала главное отличие от предшественника. Вносить какие-то изменения в дизайн не стали и перед нами знакомый образ Mi Band. Зато компания пойдет по пути установки более большого дисплея, предложив 1,62-дюймовый AMOLED-экран вместо 1,56-дюймового.

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Среди прочего компания упомянула, что Xiaomi Mi Band 7 сможет измерять уровень кислорода в крови, отслеживать частоту сердечных сокращений, предложит различные спортивные режимы и прогноз погоды. Слухи ориентируют на то, что фитнес-браслет выйдет в двух вариантах исполнения, отличающихся наличием или отсутствием NFC. Так это или нет, узнаем уже скоро, и мы обязательно расскажем о том, каким вышел Xiaomi Mi Band 7.

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Источник: xiaomiui, mydrivers