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Xiaomi Mi Band 7 получил дату анонса и названы главные его фишки

20.05.2022 6527 6

Больше экран, больше спортивных режимов и датчик измерения уровня кислорода в крови

Буквально вчера мы рассказали о том, что шустрые китайские продавцы уже расчистили место на прилавках для того, чтобы начать торговать Xiaomi Mi Band 7. И вот сегодня о новом поколении фитнес-браслета заговорила сама компания. Она подтвердила догадку о дате анонса Xiaomi Mi Band 7. Его предcтавят 24 мая в один день с Redmi Note 11T Pro и Redmi Note 11T Pro+.

 

Xiaomi Mi Band 7 получил дату анонса и названы главные его фишки – фото 1

 

Помимо информации о дате презентации носимого гаджета, Xiaomi показала его и назвала главное отличие от предшественника. Вносить какие-то изменения в дизайн не стали и перед нами знакомый образ Mi Band. Зато компания пойдет по пути установки более большого дисплея, предложив 1,62-дюймовый AMOLED-экран вместо 1,56-дюймового.

 

Xiaomi Mi Band 7 получил дату анонса и названы главные его фишки – фото 2

 

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Среди прочего компания упомянула, что Xiaomi Mi Band 7 сможет измерять уровень кислорода в крови, отслеживать частоту сердечных сокращений, предложит различные спортивные режимы и прогноз погоды. Слухи ориентируют на то, что фитнес-браслет выйдет в двух вариантах исполнения, отличающихся наличием или отсутствием NFC. Так это или нет, узнаем уже скоро, и мы обязательно расскажем о том, каким вышел Xiaomi Mi Band 7.

 

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Источник: xiaomiui, mydrivers

Xiaomi Mi Band 7
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 20.05.2022

Комментарии

Всего комментариев: 6
 
 
Старослав 0
Мда , ожидал от него большего . Не сильно существенные изменения по сравнению с бенд 6. Скорее всего сделают постоянное измерение кислорода в крови ну и больше батарея будет держать , думаю
20.05.2022 11:31
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Дима -6
Хрю хрю, хрю хрю хрю
Хрю!
20.05.2022 11:10
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Микола 2
Без nfc даже дивитись на нього не буду
20.05.2022 09:54
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Данил 4
в телефоне мало?)
20.05.2022 10:42
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A.Sipher 2
Mi Band 6 також вимірює рівень кисню у крові. Єдине "з коробки" він може це робити тільки із запуском вручну, автоматичний вимір при тренуваннях або за розкладом лише стороннім софтом.
20.05.2022 09:54
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Сергей 1
На 1,5 мм увеличили экран - это достижение? Серьёзно?
На сколько я понимаю, изменения буду в прошивке и на этом фсё.
Разочаровали.
20.05.2022 12:23
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Xiaomi Mi Band 7 получил дату анонса и названы главные его фишки