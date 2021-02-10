Производитель и сроки выхода первого смартфона с Snapdragon 888+

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Первым может стать Xiaomi Mi Mix 4 и дебют в августе

На этой неделе Qualcomm анонсировала флагманскую платформу Snapdragon 888+. Во время анонса чипмейкер не стал называть компанию, которая первой выпустит смартфон с новым чипсетом. Было лишь объявлено, что такие компании как Vivo, Asus, Honor, Motorola и Xiaomi хотят выпустить свои устройства с Snapdragon 888+ на борту.

И вот сегодня пришло сообщение, что среди первооткрывателей устройств с усовершенствованной версией Snapdragon 888 на борту вполне может быть компания Xiaomi, которая запланировала выпуск флагмана с топовым процессором на август. Вполне вероятный и предсказуемый вариант развития событий, тот же Xiaomi Mi 11 сумел взять титул первого с Snapdragon 888.

А теперь первым с его разогнанной версией может быть Xiaomi Mi Mix 4. Именно он в числе наиболее вероятных кандидатов на обладание новой SoC и дебют в последний летний месяц. Но есть вероятность, что всех обойдет Honor Magic 3 и компания уже подтвердила, что этот чип ляжет в основу нового флагмана.

Что касается усовершенствований Snapdragon 888+ в сравнении с базовой версией чипа, то их всего два. Прежде всего, это увеличенная до 3,0 ГГц тактовая частота ядра Cortex-X1 против 2,84 ГГц у предшественника. А еще производительность Qualcomm AI Engine довели до 32 триллионов операций в год. Последнее говорит о том, что обработка приложений и операций, где задействован искусственный интеллект, будет происходит быстрее. Например, обработка фото и видео.

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Источник: mydrivers