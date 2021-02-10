Производительность Android-смартфонов можно будет прокачать при помощи Google Play

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Обновления API нейронных сетей чипов Qualcomm будут включены в сервисы Google Play

Сегодня нейронные сети окружают нас повсеместно. Они повышают автономность и производительность наших смартфонов, изучая наши привычки. И Google решила предложить возможность «прокачки» Neural Networks API через Google Play. Соответствующие драйверы вскоре начнут доставляться в фоновом режиме через магазин приложений.

Qualcomm и Google объявили, что обновления API нейронных сетей будут выпускаться вместе с обновлениями сервисов Google Play. Теперь пользователям не нужно будет ждать крупного обновления для смартфона, чтобы воспользоваться последними улучшениями в системе. Qualcomm упоминает Google Assistant и Google Maps как примеры приложений, работу которых можно оптимизировать, сделать их «лучше, умнее и интуитивно понятнее» в результате этих обновлений.

Neural Networks API помогает делегировать часть вычислений для работы нейросетей аппаратным платформам мобильных устройств, повышая общую производительность обработки данных. Новую версию API получат большинство мобильников с Android, базирующиеся на чипах Snapdragon. Ожидается, что обновляться смогут не только новые чипы, но и уже вышедшие.

О точном времени появления новой функции, сказано не было. Qualcomm ограничилась обещанием «позже в этом году».

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Источник: qualcomm