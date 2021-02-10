Промо-изображение Xiaomi Mi Band 7: больше тем и цветов
Компания продолжает рассказывать о новом фитнес-браслете
Всего несколько дней отделяют нас от анонса Redmi Note 11T Pro и Xiaomi Mi Band 7. Если с характеристиками смартфона есть определенная ясность, то вот что нового предложит новое поколение фитнес-браслета, полной уверенности нет. Но кое-какие подробности компания раскрывает еще до релиза и сегодня настал черед для очередного тизера.
Так, Xiaomi решила показать, каких расцветок ремешки можно будет приобрести в пару с Mi Band 7. Нам обещают минимум шесть цветов: черный, белый, голубой, зеленый, оранжевый и розовый. Также акцент сделан на разнообразии тем оформления главного экран. Естественно, что нам показали лишь небольшую часть тех тем, которые предложит фитнес-браслет.
Напомним, что уже точно известно, что Xiaomi Mi Band 7 обладает 1,62-дюймовым экраном, GPS, предлагает поддержку различных тренировок, позволит отслеживать физическую активность и состояние здоровья, включая определение уровня кислорода в крови.
Поговаривают, что Xiaomi Mi Band 7 выйдет в двух модификациях, отличающихся отсутствием или наличием NFC. Есть шанс, что на большинстве рынков фитнес-браслет будет доступен с модулем для бесконтактных платежей.
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Источник: ithome
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