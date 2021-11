Обходной маневр: Huawei действительно начнет выводить на рынок смартфоны под другими брендами

389

Это весомый шанс для компании выжить

Компания Huawei гонимая санкциями ищет пути выжить. Одним из маневров стала продажа суббренда Honor. А теперь компания хочет провернуть финт, когда она будет заниматься разработкой и созданием устройств, а выходить на рынок они будут под другими брендами. По данным издания Bloomberg такая договоренность есть с компаниями China Postal and Telecommunications Appliances Co. (PTAC), Xnova и TD Tech Ltd.

Журналисты предполагают, что схема будет такой: PTAC займется закупкой комплектующих, до которых Huawei не может дотянуться из-за санкций, сама Huawei на основе их станет проектировать и производить их, а выходить они будут под брендами Xnova и TD Tech.

И эта стратегия уже дала свой первый результат. В начале ноября на рынок Китая вышла модель TD Tech N8 Pro, которая стала копией Huawei Nova 8 Pro и доступна в магазинах компании Huawei. Но, по каким-то причинам через несколько дней, она исчезла из ассортимента магазинов.

Китайские издания решила проверить, действительно ли TD Tech N8 Pro — это «переобутый» Huawei Nova 8 Pro. Они связались с TD Tech и попросили прокомментировать информацию. На что та дала ответ, что «TD Tech — это бренд мобильных телефонов, но компоненты действительно закуплены у Huawei». Что касается судьбы TD Tech N8 Pro, то купить его можно будет в конце года на площадке JD.com.

Эта модель только первая в новой стратегии Huawei. В перспективе в начале года на рынок под маркой TD Tech выйдет Huawei Mate 40 на базе чипа Kirin 9000E. По всему похоже, что Huawei готова отказаться от собственного бренда только бы выжить на рынке смартфонов. Скорее всего, ее стратегия, прежде всего, направлена на рынок Китая, где компания сможет занять свою нишу и доступ к запрещенным комплектующим позволит выпускать 5G-смартфоны, чтобы составить конкуренцию прочим китайским компаниям.

