Прощай, предустановленные приложения на смартфонах в Европе?

1004

В Евросоюзе родилась инициатива избавить новенькие смартфоны стоковых приложений

На горизонте замаячила перспектива, что iPhone и Android-смартфоны других производителей, которые будут продаваться в Европе, могут полностью лишиться предустановленных программ. Это подразумевает, что пользователи смогут без проблем удалять ненужные стоковые утилиты или они вовсе не будут поставляться «из коробки». Инициатором выступили чиновники Евросоюза, направившие соответствующий законопроект на обсуждение в Европарламент.

Читать также: Google сделает бьютификаторы безопасными для психики﻿

Идея

Законопроект получил название «О цифровых услугах». Его цель — создание конкурентной среды между производителями смартфонов и сторонними разработчиками софта. Все будут равны и производителям электроники запретят отдавать приоритет приложениям собственной разработки. Более того решено позволить создавать альтернативные магазины для контента. А это уже серьезный выпад в сторону Apple, которая всеми силами противиться появлению сторонних магазинов для iOS-приложений.

Другой немаловажный пункт закона — технологические гиганты не могут собирать пользовательские данные для использования в собственных целях. Исключительно для рекламных сервисов.

Перспектива

Сразу скажем, что его принятие дело не пары дней. Процесс обсуждения и принятия может изрядно затянуться. Тем более, что почти наверняка Apple, Google и другие компании будут делать все, чтобы закон не был принят или был принят, но со значительными преференциями для них.

Читать также: Коротко и по делу: цена iPhone 12﻿

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿

Источники: 9to5mac, androidauthority﻿