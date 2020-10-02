Коротко и по делу: цена iPhone 12
Объявлены цены на серию iPhone 12
Если все сложится, как предсказывается, iPhone 12 представят 13 октября. Политика ценообразования на новинки — один из интригующих моментов предстоящего релиза. Статус не позволяет компании быть излишне щедрой, и завлекать народ низкими ценниками. Но какова будет цена iPhone 12?
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В мастерстве предсказаний уже упражнялось немало инсайдеров, а теперь пришел черед для еще одного. Итак, порядок цен озвучен такой:
iPhone 12:
- 64 Гб — $749
- 128 Гб — $799
- 256 Гб — $899
iPhone 12 Pro:
- 128 Гб —$999
- 256 Гб — $1099
- 512 Гб — $1299
iPhone 12 Pro Max:
- 128 Гб —$1099
- 256 Гб — $1199
- 512 Гб — $1399
iPhone 12 mini:
- 64 Гб — $649
- 128 Гб — $699
- 256 Гб — $799
Если озвученный прайс окажется таким и в действительности, то, похоже, что Apple хочет угодить как можно большей армии поклонников с расчетом на разный кошелек. Оправдана ли такая стратегия? Узнаем уже после того, как компания начнет торговать новинками. Известно, что с 5 октября она начнет поставку новинок в адрес дистрибьюторов, а продажи стартуют с 23 октября.
Напомним, что буквально вчера пришла информация, что новеньких айфонов будет пять, а четыре, как предполагалось ранее.
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Источник: gizchina
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