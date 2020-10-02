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Коротко и по делу: цена iPhone 12

02.10.2020 1429 0

Объявлены цены на серию iPhone 12

Если все сложится, как предсказывается, iPhone 12 представят 13 октября. Политика ценообразования на новинки — один из интригующих моментов предстоящего релиза. Статус не позволяет компании быть излишне щедрой, и завлекать народ низкими ценниками. Но какова будет цена iPhone 12?

 

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Коротко и по делу: цена iPhone 12 – фото 1

 

В мастерстве предсказаний уже упражнялось немало инсайдеров, а теперь пришел черед для еще одного. Итак, порядок цен озвучен такой:

 

iPhone 12:

  • 64 Гб — $749
  • 128 Гб — $799
  • 256 Гб — $899

iPhone 12 Pro:

  • 128 Гб —$999
  • 256 Гб — $1099
  • 512 Гб — $1299

iPhone 12 Pro Max:

  • 128 Гб —$1099
  • 256 Гб — $1199
  • 512 Гб — $1399

iPhone 12 mini:

  • 64 Гб — $649
  • 128 Гб — $699
  • 256 Гб — $799

Если озвученный прайс окажется таким и в действительности, то, похоже, что Apple хочет угодить как можно большей армии поклонников с расчетом на разный кошелек. Оправдана ли такая стратегия? Узнаем уже после того, как компания начнет торговать новинками. Известно, что с 5 октября она начнет поставку новинок в адрес дистрибьюторов, а продажи стартуют с 23 октября.

 

Напомним, что буквально вчера пришла информация, что новеньких айфонов будет пять, а четыре, как предполагалось ранее.

 

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Источник: gizchina

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Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 02.10.2020

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Коротко и по делу: цена iPhone 12