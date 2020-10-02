Коротко и по делу: цена iPhone 12

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Объявлены цены на серию iPhone 12

Если все сложится, как предсказывается, iPhone 12 представят 13 октября. Политика ценообразования на новинки — один из интригующих моментов предстоящего релиза. Статус не позволяет компании быть излишне щедрой, и завлекать народ низкими ценниками. Но какова будет цена iPhone 12?

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В мастерстве предсказаний уже упражнялось немало инсайдеров, а теперь пришел черед для еще одного. Итак, порядок цен озвучен такой:

iPhone 12:

64 Гб — $749

128 Гб — $799

256 Гб — $899

iPhone 12 Pro:

128 Гб —$999

256 Гб — $1099

512 Гб — $1299

iPhone 12 Pro Max:

128 Гб —$1099

256 Гб — $1199

512 Гб — $1399

iPhone 12 mini:

64 Гб — $649

128 Гб — $699

256 Гб — $799

Если озвученный прайс окажется таким и в действительности, то, похоже, что Apple хочет угодить как можно большей армии поклонников с расчетом на разный кошелек. Оправдана ли такая стратегия? Узнаем уже после того, как компания начнет торговать новинками. Известно, что с 5 октября она начнет поставку новинок в адрес дистрибьюторов, а продажи стартуют с 23 октября.

Напомним, что буквально вчера пришла информация, что новеньких айфонов будет пять, а четыре, как предполагалось ранее.

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Источник: gizchina