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Samsung F62 с батареей на 7000 мАч показан со всех сторон

08.02.2021 518 2

Стали известны новые подробности о смартфоне Samsung F62 с огромным аккумулятором

 

В декабре мы уже делились утечками о планах Samsung выпустить продолжение в линейке Galaxy F. Сегодня стало известно, что запуск Samsung F62﻿ состоится 15 февраля на индийском рынке.

Помимо даты, мы получили полноценные изображения будущей новинки. Предлагаем вам с ними ознакомиться.

 

Samsung F62 с батареей на 7000 мАч показан со всех сторон – фото 1

 

Мы видим классический прямоугольный моноблок с четвертной камерой сзади. Как мы предварительно сообщали ранее, основой аппарата может стать фирменный чип Exynos 9825  который мы видели на прошлых флагманах компании (например Galaxy Note 10). Смартфон может имеет 6,7-дюймовый AMOLED дисплей и аккумулятор на 7000 (!) мАч. Очевидно, что Samsung хочет объединить производительность, автономность и хорошие камеры в одном телефоне среднего ценового класса.

 

Так как серия Galaxy F -  прежде всего, доступные камерафоны, ждём официальных данных про модули камер и их оптику.

 

Инсайдеры обещают стартовую цену на Samsung F62﻿ ﻿для Индии в районе 340 долларов США. Интересно будет посмотреть, как эта новинка покажет себя в сравнении с «одноклассниками» по цене, но уже на базе новейших Snapdragon 870 и Dimensity 1100.

Хотелось бы увидеть в будущем сравнительные тесты на автономность.

 

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Источник : gizmochina.com

 

Samsung F62
Автор: Макс Ходаковский Дата публикации: 08.02.2021

Комментарии

Вадим Сороколад 0
Всмысле F62?
08.02.2021 12:35
Mirzofarkhod Suleymanov 0
Ты ли это Хуавей Р40 лайт, но для Индии, со смещенной точкой в центр? С боку индийцы не примут.
08.02.2021 12:22

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Samsung F62 с батареей на 7000 мАч показан со всех сторон