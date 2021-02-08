Samsung F62 с батареей на 7000 мАч показан со всех сторон

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Стали известны новые подробности о смартфоне Samsung F62 с огромным аккумулятором

В декабре мы уже делились утечками о планах Samsung выпустить продолжение в линейке Galaxy F. Сегодня стало известно, что запуск Samsung F62﻿ состоится 15 февраля на индийском рынке.

Помимо даты, мы получили полноценные изображения будущей новинки. Предлагаем вам с ними ознакомиться.

Мы видим классический прямоугольный моноблок с четвертной камерой сзади. Как мы предварительно сообщали ранее, основой аппарата может стать фирменный чип Exynos 9825 который мы видели на прошлых флагманах компании (например Galaxy Note 10). Смартфон может имеет 6,7-дюймовый AMOLED дисплей и аккумулятор на 7000 (!) мАч. Очевидно, что Samsung хочет объединить производительность, автономность и хорошие камеры в одном телефоне среднего ценового класса.

Так как серия Galaxy F - прежде всего, доступные камерафоны, ждём официальных данных про модули камер и их оптику.

Инсайдеры обещают стартовую цену на Samsung F62﻿ ﻿для Индии в районе 340 долларов США. Интересно будет посмотреть, как эта новинка покажет себя в сравнении с «одноклассниками» по цене, но уже на базе новейших Snapdragon 870 и Dimensity 1100.

Хотелось бы увидеть в будущем сравнительные тесты на автономность.

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Источник : gizmochina.com